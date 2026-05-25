بين الحرائق والفيضانات.. أحداث دامية تضرب عدّة دول حول العالم

في مشهد عالمي متسارع يطغى عليه الاضطراب الإنساني والكوارث الطبيعية والحوادث المتفرقة، شهدت عدة دول خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث الدامية واللافتة؛ من حريق مأساوي في الجزائر خلّف قتلى وجرحى، إلى فيضانات مدمرة في الصين وروسيا أودت بحياة عدد من الأشخاص وأحدثت خسائر واسعة، مرورًا بحوادث تصادم وإصابات جماعية في تركيا واليابان، وصولًا إلى تطورات قضائية وقضايا إنسانية مثيرة للجدل في مصر والهند.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حريق بعمارة سكنية ببرج باجي مختار في الجزائر

أفادت مصادر محلية في الجزائر، اليوم، بمصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، جراء حريق اندلع فجرًا في عمارة سكنية بحي 825 مسكن ببلدية برج باجي مختار وسط الجزائر العاصمة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أنها تدخلت عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة صباحًا فور تلقي البلاغ، حيث باشرت عمليات إخماد الحريق الذي اندلع داخل مبنى سكني، وتمكنت من السيطرة عليه بعد جهود ميدانية.

وأوضحت المعطيات الأولية أن الحريق أسفر عن وفاة 5 أشخاص، حيث جرى نقل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة، فيما تم إسعاف 3 مصابين بحروق وجروح متفاوتة الخطورة.

وبيّنت المصادر الطبية أن حالتين من بين المصابين وُصفتا بالحرجة نتيجة إصابتهما بحروق من الدرجة الثالثة، بينما كانت إصابة الشخص الثالث من الدرجة الأولى، حيث جرى وضعهم تحت الرعاية الطبية في المستشفى المحلي.

ولا تزال السلطات المختصة تواصل التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وملابساته الدقيقة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تشونغتشينغ الصينية إلى 9 قتلى وسط استمرار عمليات الإنقاذ

أفادت وكالة شينخوا الرسمية في الصين، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد إلى 9 أشخاص، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، بحسب ما نقلته الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن الحصيلة كانت في وقت سابق تشير إلى مقتل 3 أشخاص فقط، قبل أن يتم تحديثها لاحقًا لتصل إلى 9 قتلى حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، في ظل استمرار تداعيات العواصف المطرية الشديدة.

وبدأت الأمطار الغزيرة الهطول على منطقة يونغتشوان في تشونغتشينغ منذ مساء السبت، حيث سُجلت معدلات قياسية وصلت إلى 296.6 مليمتر خلال فترة الليل، فيما بلغت شدة الهطول القصوى 103.6 مليمتر في ساعة واحدة، وفق بيانات الأرصاد المحلية.

كما أفادت السلطات المحلية لإدارة الطوارئ بأن الأمطار الغزيرة طالت 22 منطقة ومحافظة داخل المدينة، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في 22 نهرًا لتتجاوز مستويات الإنذار المبكر للفيضانات، وسط استمرار جهود الإغاثة واحتواء الأضرار.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، إلى جانب العمل على دعم المتضررين في المناطق التي شهدت انهيارات وفيضانات مفاجئة نتيجة شدة الأمطار.

إصابة 13 سائحًا بينهم 7 روس في حادث تصادم حافلتين بولاية أنطاليا التركية

أفادت مصادر تركية بإصابة 13 سائحًا، بينهم 7 سياح روس و6 سياح رومانيون، إثر حادث تصادم بين حافلتين صغيرتين في قضاء سريك بولاية أنطاليا جنوب تركيا، وفق ما نقلته مصادر محلية.

ووقع الحادث عند نحو الساعة الخامسة فجراً على شارع السياحة في منطقتي بلك وقادرية، عندما اصطدمت حافلة صغيرة تحمل اللوحة 07 AFN 868 بحافلة أخرى تحمل اللوحة 21 AIU 402، كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر التصادم عن إصابة جميع السياح الـ13 الذين كانوا على متن الحافلتين، وسط استنفار فوري للفرق المختصة في الموقع.

وعقب البلاغ، توجهت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع التصادم، قبل نقلهم إلى مستشفيات قريبة لاستكمال العلاج.

وأكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ومطمئنة، دون تسجيل إصابات حرجة حتى الآن، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه الدقيقة.

روسيا: قتيل ومصابان جراء فيضانات واسعة في داغستان والشيشان وعزل 16 قرية وانقطاع خدمات أساسية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء فيضانات وسيول اجتاحت جمهوريتي الشيشان وداغستان في جنوب روسيا، وسط أضرار واسعة طالت البنية التحتية وعزل عدد من القرى، وفق ما أفادت به وكالات روسية.

وفي جمهورية داغستان، جرفت السيول أربعة طرق رئيسية تربط المناطق الجبلية بالمدن، ما أدى إلى تعطيل حركة التنقل في عدة مناطق، فيما يعاني أكثر من ألفي شخص في مدينتي محج قلعة وخاسافيورت من انقطاع التيار الكهربائي، بعد غمر المياه لمحطات توليد الطاقة.

كما أوضحت المصادر أن السلطات أغلقت نحو تسعة كيلومترات من طريق في منطقة خفيدج بسبب أضرار جسيمة لحقت به نتيجة السيول.

وفي جمهورية إنغوشيتيا المجاورة، سجلت السلطات انهيارًا أرضيًا على بعض الطرق، فيما دعت فرق الطوارئ السكان إلى تجنب السفر نحو المناطق الجبلية حتى إشعار آخر، بسبب استمرار مخاطر الانزلاقات والتدهور الجيولوجي.

أما في جمهورية الشيشان، فقد شهدت قرية “أغيشتا” خلال ساعات الليل انهيار سد ترابي بطول 300 متر على نهر “باس”، ما أدى إلى غمر ثمانية منازل بالكامل بالمياه.

وبحسب المعطيات ذاتها، جرى إجلاء 20 عائلة إلى مناطق آمنة بعد ارتفاع منسوب المياه، مع استمرار عمليات تقييم الأضرار وتأمين المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة طقس غير مستقرة تشهدها مناطق واسعة من جنوب روسيا، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية وقطع طرق حيوية تربط التجمعات السكانية بالمراكز الحضرية.

مصر: الإعدام شنقًا بحق متهم بقتل أبنائه الأربعة في جريمة أسرية هزّت الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في شمال مصر، اليوم، بإعدام الأب شنقًا، بعد إدانته بقتل أبنائه الأربعة عمدًا مع سبق الإصرار، وإلقاء جثامينهم في منطقة الملاحات، في قضية وُصفت بأنها من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها البلاد، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.

وأوضحت المحكمة أنها كانت قد أحالت أوراق المتهم في وقت سابق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، قبل إصدار الحكم النهائي في جلسة اليوم.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل أبنائه الأربعة، مستغلًا سلطته الأبوية، حيث قام بخنق كل طفل على حدة باستخدام أغطية رؤوسهم، ثم ألقى بجثامينهم في مياه الملاحات.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من صيادين بالعثور على أربعة جثامين لأطفال في ملاحات منطقة كرموز ببحيرة مريوط.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا هم أبناء المتهم، وهم ثلاث فتيات وصبي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وتم التعرف عليهم لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مدعيًا أن دوافعه تعود إلى شكوكه في سلوك زوجته الراحلة، إلى جانب ضغوط اجتماعية وصعوبات مالية، بحسب ما ورد في التحقيقات.

كما تبين وفق ما نقلته أوراق القضية أن المتهم كان قد تورط في جريمة سابقة عام 2024، حيث أقدم على قتل زوجته في محافظة المنيا وإلقاء جثمانها في نهر النيل، قبل أن يفر إلى الإسكندرية مع أبنائه، فيما نجا أحد الأبناء الخامس من الحادثة.

وأثارت القضية حالة واسعة من الصدمة والغضب في الشارع المصري، وسط مطالبات بتشديد العقوبات في قضايا العنف الأسري وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

إصابة نحو 20 شخصًا إثر رش مادة مجهولة داخل مركز تجاري فاخر في طوكيو

أُصيب نحو 20 شخصًا، الاثنين، في حادثة داخل مركز تجاري فاخر يقع وسط العاصمة اليابانية طوكيو، بعد قيام رجل برش مادة لم تُحدد طبيعتها داخل المبنى، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤولين في الشرطة وخدمات الإسعاف.

وأوضح المتحدث باسم شرطة طوكيو، يوسوكي كويدي، أن المشتبه به قام برش المادة قرب آلة بيع في الطابق الأرضي من المركز التجاري الواقع في حي غينزا التجاري الشهير، أحد أبرز المناطق السياحية والتجارية في العاصمة اليابانية.

ومن جانبه، أفاد مسؤول في جهاز الإسعاف المحلي بأن نحو 20 شخصًا تعرضوا لإصابات، عقب تلقي بلاغات عن انتشار رائحة غريبة داخل الموقع الذي يشهد عادة ازدحامًا كبيرًا من الزوار والسياح.

وبالتزامن مع الحادثة، أغلقت السلطات شوارع محيطة بالمركز التجاري، بينما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في المنطقة، وسط حالة استنفار أمني وإسعافي.

ورغم الإجراءات الأمنية، واصل عدد من المارة، ومعظمهم من السياح، التنقل في محيط الحادث والتقاط الصور، فيما تم إجلاء بعض الأشخاص من داخل المركز وإخضاعهم للفحص الطبي داخل مركبات إسعاف مخصصة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي” أن الإصابات تبدو طفيفة، في وقت فتحت فيه الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة طبيعة المادة المستخدمة ودوافع الحادث.

وتأتي هذه الواقعة في سياق حوادث متفرقة تشهدها اليابان بين الحين والآخر، رغم انخفاض معدلات الجريمة في البلاد، وتشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة، حيث سبق أن شهدت العاصمة هجوم غاز السارين عام 1995 في مترو طوكيو، إضافة إلى حوادث عنف متفرقة في السنوات الأخيرة.

مؤسس “حزب الصراصير” الهندي يعلن تلقيه تهديدات بالقتل وضغوطًا سياسية

أفاد مؤسس ورئيس “حزب الشعب الهندي للصراصير” أبهيجيت ديبكي بأنه يتلقى تهديدات بالقتل، إلى جانب ضغوط سياسية تهدف إلى دفعه للانضمام إلى السلطة أو إغلاق نشاط الحزب على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وأوضح ديبكي في تصريحات صحفية أنه أصبح يتعرض لتهديدات مباشرة بالقتل، مشيرًا إلى أن بعض الرسائل التي تلقاها تضمنت مطالبات صريحة بإغلاق حسابات الحزب أو الانضمام إلى الحزب الحاكم في الهند.

ونشر ديبكي لقطات شاشة قال إنها توثق التهديدات الموجهة إليه بسبب إدارته لصفحات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شهدت نموًا سريعًا في عدد المتابعين خلال فترة قصيرة.

وبحسب البيانات المتداولة، تجاوز عدد متابعي حساب “حزب الشعب الهندي للصراصير” على منصة إنستغرام 20 مليون متابع خلال أيام، مقارنة بحوالي تسعة ملايين متابع للحساب الرسمي لحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، ما أثار تفاعلًا واسعًا على الإنترنت.

ويعود تأسيس الحزب إلى ردود فعل على تصريحات سابقة لرئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت، الذي شبّه بعض الشباب العاطلين عن العمل بـ”الصراصير”، وهو ما دفع ديبكي إلى إطلاق حركة سياسية ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 16 مايو.

ورغم الطابع الساخر للحزب، فإنه يعلن التزامه بدستور الهند والدفاع عن قيمه، بحسب مؤسسه الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة.

وفي تطور لاحق، تم حظر حساب الحزب على منصة “إكس” داخل الهند، في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل حول نشاطه الرقمي المتسارع.