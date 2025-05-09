بين الذاكرة والاستعراض.. روسيا توجّه رسائل القوة في ذكرى النصر الثمانين

شهدت الساحة الحمراء في موسكو، اليوم عرضًا عسكريًا مهيبًا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). العرض، الذي جرت فعالياته بحضور زعماء دوليين وقادة عسكريين من مختلف أنحاء العالم، تم تنظيمه احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بتضحيات ضخمة.

وبدأ العرض العسكري في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث دخل العلم الوطني الروسي وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة، في إشارة إلى العلم الذي رفع فوق برلين في ربيع 1945 بعد هزيمة الفاشية.

وافتتح الوزير الروسي للدفاع، أندريه بيلاؤوسوف، العرض الذي قاده الجنرال أوليغ ساليكوف، ليشهد الحضور عرضًا لآلاف الجنود الروس بالإضافة إلى آليات ومعدات عسكرية، بما في ذلك دبابات “تي-34” الشهيرة ودبابات “تي-72″، بالإضافة إلى صواريخ “إسكندر-إم”. وقد تميز الجزء الجوي من العرض بتحليق الطائرات المقاتلة التي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الوطني الروسي.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى كلمة في بداية العرض، هنأ خلالها الجنود والمواطنين الروس بالذكرى الثمانين للنصر، مؤكداً أن روسيا ستظل دائمًا صامدة ضد النازية. كما أشاد بتضحيات الجنود السوفييت الذين قدموا أرواحهم من أجل انتصار البشرية على الفاشية.

وشهد العرض مشاركة وحدات عسكرية من دول صديقة مثل أذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان، مما أضاف بُعدًا دوليًا لهذه الاحتفالات.

وفي ختام العرض، قدمت الأوركسترا المشتركة أداء مميزًا لأغنية “يوم النصر”، في مشهد عاطفي يعكس وحدة الشعوب في ذكرى النصر على النازية.

ذكرى النصر على النازية “9 مايو“

يُحتفل في روسيا وعدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق في التاسع من مايو من كل عام بـ”يوم النصر”، إحياءً لذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941–1945)، وهي المرحلة الشرقية من الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا اليوم من عام 1945، وقّعت ألمانيا النازية على وثيقة الاستسلام غير المشروط للاتحاد السوفيتي، وهو ما أنهى رسميًا العمليات القتالية في أوروبا، بعد سنوات من حرب طاحنة راح ضحيتها أكثر من 27 مليون مواطن سوفيتي، بين مدنيين وعسكريين. وتُعدّ هذه الحرب واحدة من أكثر الصراعات دموية في التاريخ الإنساني.

وتشكل ذكرى النصر مناسبة محورية في الوعي القومي الروسي، حيث يُنظر إليها باعتبارها رمزًا للفخر الوطني والانتصار على الفاشية، ومناسبة لتكريم تضحيات الجنود والمواطنين الذين أسهموا في هذا الإنجاز التاريخي، ويأتي الاحتفال بالذكرى الثمانين هذا العام وسط توتر دولي متصاعد، مما يضفي على المناسبة طابعًا سياسيًا ورمزيًا بالغ الأهمية بالنسبة للكرملين.