بين «الطريف والمأساوي».. يوم عالمي حافل بالحوادث في عدة دول

في يومٍ واحد تتقاطع فيه المشاهد بين الطريف والمأساوي، تتوالى أحداث لافتة حول العالم من واقعة طريفة داخل البيت الأبيض أوقفت مؤتمراً صحفياً للحظات، إلى كوارث دامية في المكسيك والبرازيل خلّفت عشرات الضحايا، وفي المقابل، تتصدر الجرائم والحوادث الغامضة المشهد في اليابان ومصر وروسيا، بينما يسلّط تقرير دولي الضوء على تصاعد المخاطر التي تهدد الصحفيين حول العالم.

نحلة “تطارد” ترامب داخل البيت الأبيض وتقطع مؤتمراً صحفياً للحظات

شهدت حديقة البيت الأبيض موقفاً طريفاً أثناء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصحفيين، بعدما اقتربت نحلة منه بشكل مفاجئ وأصرت على الطيران حول رأسه، ما دفعه إلى محاولة إبعادها بيده أكثر من مرة.

وخلال الواقعة التي حدثت أثناء سؤال الصحفيين له حول ملف إيران، بدا ترامب منزعجاً من الحشرة الطائرة، وقال مازحاً: “كانت نحلة حقودة فعلاً”.

المشهد استمر لثوانٍ قصيرة فقط، قبل أن تبتعد النحلة، فيما استأنف ترامب حديثه مع الصحفيين بشكل طبيعي.

وتشير تقارير إلى وجود خلايا نحل داخل أراضي البيت الأبيض، بعضها أُضيف مؤخراً بمبادرة من السيدة الأولى، في إطار مشاريع بيئية داخل مقر الإقامة الرئاسي.

مقتل 11 شخصًا وإصابة 31 في انقلاب حافلة سياحية غرب المكسيك

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب حافلة سياحية في ولاية ناياريت غربي المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت حكومة ولاية ناياريت أن الحافلة كانت قادمة من ولاية خاليسكو، وانحرفت عن الطريق السريع قبل أن تنقلب قرب بلدة أماتلان دي كاناس، في حادث لا تزال أسبابه قيد التحقيق.

وبحسب السلطات، كان الركاب في طريقهم إلى مركز ترفيهي داخل الولاية، عندما وقع الحادث الذي استدعى تدخلًا عاجلًا لفرق الطوارئ من ولايتي ناياريت وخاليسكو، حيث جرى إغلاق الطريق بالكامل لتسهيل عمليات الإنقاذ ورفع آثار الحادث.

وأظهرت صور رسمية صادرة عن حكومة الولاية الحافلة وهي مقلوبة على جانبها ومغطاة بالطين، في مشهد يعكس شدة الحادث وحجم الأضرار.

وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الانقلاب لتحديد الأسباب المحتملة، سواء كانت مرتبطة بالسرعة أو حالة الطريق أو عوامل فنية.

4 قتلى وعشرات المصابين جراء فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل

أفادت شبكة “سي إن إن برازيل” بمصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح، جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وبحسب التقارير، فإن الوضع الأكثر خطورة يتركز في مدينة ريسيفي، عاصمة الولاية، والمناطق المحيطة بها، حيث أدت السيول إلى انهيارات في مناطق جبلية، وانهيار مبان سكنية، إضافة إلى غمر طرق رئيسية بالمياه.

وأكدت السلطات المحلية أن الحصيلة الأولية تشير إلى 4 قتلى، فيما لا تزال أعداد المصابين قيد التحديث مع استمرار عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وتعمل المستشفيات في المنطقة بطاقة كاملة لاستقبال المصابين الذين تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، بينما تواصل فرق الدفاع المدني والإطفاء عمليات البحث عن ناجين في المناطق المتضررة، إلى جانب إجلاء السكان من المواقع المهددة بالمزيد من الانهيارات.

منظمة سويسرية: مقتل 27 صحفيا منذ بداية العام في أنحاء العالم

أفادت منظمة «Press Emblem Campaign» السويسرية غير الحكومية بأن 27 صحفيا قُتلوا في مختلف أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري، في حصيلة تعكس استمرار المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو، أن نحو ثلثي هذه الحصيلة سُجلت خلال النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، فإن 17 حالة وفاة من إجمالي الضحايا ارتبطت بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، فيما أشارت البيانات إلى أن 16 صحفيا قُتلوا في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وأضافت المنظمة أن توزيع الضحايا شمل 9 صحفيين في لبنان، و6 في قطاع غزة، إلى جانب مقتل صحفي واحد في كل من إيران وسوريا، في إطار النزاعات المستمرة في المنطقة.

كما سجل التقرير وقوع خسائر في صفوف الصحفيين خارج الشرق الأوسط، حيث قُتل صحفيان في كل من المكسيك وفنزويلا، إضافة إلى ضحايا آخرين في دول تشمل غواتيمالا وبنغلاديش والصومال وأوغندا والهند والفلبين.

وأعربت المنظمة عن أسفها لما وصفته بضعف الاستجابة الدولية تجاه هذه الحوادث، مشيرة إلى أن الردود غالبًا ما تقتصر على بيانات احتجاج رسمية دون اتخاذ إجراءات رادعة فعالة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع حول العالم، خاصة في ظل استمرار الحروب والتوترات المسلحة التي تحد من قدرة الإعلاميين على العمل بأمان.

رجل ياباني يشتبه بإحراق جثة زوجته داخل حديقة حيوانات في هوكايدو

أوقفت السلطات اليابانية رجلاً يُشتبه في إقدامه على إحراق جثة زوجته داخل حديقة حيوانات يعمل بها في شمال اليابان، وذلك بعد العثور على بقايا بشرية داخل الموقع، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأفاد مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس أن المشتبه به، تاتسويا سوزوكي، أوقف يوم الخميس، للاشتباه في نقله جثة إلى موقع سياحي في جزيرة هوكايدو شمال البلاد، قبل أن يقوم بإحراقها داخل الحديقة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تعود الجثة لزوجة الرجل البالغة من العمر 33 عامًا، في حين لم تعلن الشرطة حتى الآن سبب الوفاة، وسط استمرار التحقيقات في ملابسات القضية.

وخلال جلسة استماع سابقة، اعترف سوزوكي باستخدام محرقة داخل حديقة أساهياما، المخصصة للتخلص من النفايات وجثث الحيوانات، لإحراق الجثة، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات تفتيش داخل الموقع للبحث عن أدلة إضافية.

وأكدت التحقيقات أن الشرطة قامت بتمشيط محرقة الحديقة عقب الاعترافات، قبل أن يتم توقيف المشتبه به بشكل رسمي على ذمة التحقيق.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيقات بأن الزوجة كانت قد أعربت في وقت سابق لأقاربها عن مخاوفها من تهديدات زوجها، حيث قالت إنه هددها بأن “لا يترك لها أي أثر”.

مصر: النيابة تحبس 3 سيدات في واقعة وفاة رضيع وإصابة شقيقته بحالة حرجة وسط اتهامات بجريمة قتل مدبّرة

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس 3 سيدات، بعد اتهامهن في واقعة وفاة رضيع عمره شهر واحد، ودخول شقيقته ذات العام ونصف في حالة صحية حرجة داخل العناية المركزة، في قضية أثارت صدمة واسعة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن البداية كانت مع تدهور مفاجئ في صحة الطفلة الكبرى، قبل أن يتكرر الأمر لاحقاً مع شقيقها الرضيع، ما دفع الأطباء إلى الاشتباه في وجود سبب غير طبيعي وراء تدهور حالتيهما.

وبحسب التحقيقات الأولية، بدأت الشكوك تتجه نحو احتمال وجود تدخل جنائي بعد ملاحظات طبية غير معتادة على جسدي الطفلين، ما أدى إلى إبلاغ الجهات الأمنية وفتح تحقيق موسّع.

وأظهرت التحريات أن هناك شبهات حول تورط بعض أفراد العائلة، بينهم جدة الطفلين واثنتان من قريباتها، حيث جرى توقيفهن على ذمة التحقيقات، مع استمرار جمع الأدلة وسماع الشهادات.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات القضية ودوافعها، وسط انتظار تقرير الطب الشرعي الذي من شأنه تحديد السبب الدقيق للوفاة والإصابات، وتوضيح الصورة النهائية قبل إحالة الملف إلى القضاء.

مصر: القبض على متهم بقتل 8 أشخاص في “مجزرة التنقيب عن الذهب” بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل جماعي راح ضحيتها 8 أشخاص خلال مشاجرة مسلحة بين مجموعات من المنقبين غير الشرعيين عن الذهب في منطقة جبلية بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت الوزارة إن الواقعة بدأت يوم 30 أبريل الماضي، عندما نشب خلاف بين مجموعات تعمل في التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة سفاجا، حول أولوية الحفر في الموقع، ما أدى إلى تصاعد التوتر إلى اشتباك مسلح.

وخلال الاشتباك، أطلق أحد المتهمين النار من سلاح آلي كان بحوزته، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر، قبل أن يفرّ هارباً باستخدام سيارة “نقل صغيرة”.

وأضافت الداخلية أن قوات الأمن نجحت في تحديد مكان المتهم وضبطه بعد عمليات تتبع وأكمنة محكمة، حيث عُثر بحوزته على السلاح المستخدم والسيارة التي استُخدمت في الهروب، وتبين أنه من أصحاب السوابق الجنائية.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور ومقاطع تشير إلى طبيعة الاشتباك العنيف في منطقة جبلية نائية، حيث تنتشر أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق في ملابسات الحادث، مع احتمال توجيه اتهامات إضافية لمتورطين آخرين.

روسيا: مصرع عائلة من 7 أفراد بينهم 4 أطفال في حريق منزل خاص

لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 أطفال، إثر حريق اندلع داخل منزل خاص في بلدة فيسوكِي التابعة لمدينة ميغيون في إقليم خانتي مانسي ذاتي الحكم في روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد حاكم الإقليم روسلان كوخاروك في منشور عبر منصة ماكس أن الحريق اندلع خلال ساعات الليل داخل منزل سكني، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية ترجّح أن السبب يعود إلى عدم الالتزام بمتطلبات السلامة من الحرائق أثناء استخدام أجهزة كهربائية.

وأوضح أن بلاغاً ورد إلى فرق الطوارئ عند الساعة 01:58 بتوقيت موسكو يفيد باندلاع حريق داخل المنزل، حيث كانت النيران مشتعلة بشكل كامل عند وصول فرق الإطفاء، مع وجود خطر امتدادها إلى مبانٍ مجاورة.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق عند الساعة 01:06، قبل أن يتم إخماده بالكامل عند الساعة 01:30، على مساحة بلغت 142 متراً مربعاً، بمشاركة 16 عنصراً و4 آليات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وأكد كوخاروك أنه تم تكليف الجهات الاجتماعية في الإقليم، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لأسر الضحايا، مع متابعة مستمرة للحادث.

وأشار إلى أنه يتابع تطورات الحادث بشكل شخصي، داعياً السكان إلى الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وفاة سائق فورمولا 1 السابق وبطل الألعاب البارالمبية أليكس زاناردي عن عمر 59 عامًا



أعلنت عائلة أليكس زاناردي، سائق فورمولا 1 السابق وبطل الألعاب البارالمبية، عن وفاته عن عمر يناهز 59 عامًا.

وذكرت العائلة في بيان لها أن أليكس توفي مساء أمس الأول، الأول من مايو، بشكل مفاجئ، وأضافت أن الراحل “توفي بسلام محاطًا بحب عائلته وأصدقائه”.

كما عبرت العائلة عن امتنانها لكل من قدم الدعم في هذا الوقت الصعب، وطلبت احترام خصوصيتها أثناء فترة الحداد.

وزاناردي، المولود في بولونيا بإيطاليا، بدأ مسيرته في سباقات الفورمولا 1 في عام 1991. ورغم النجاح المحدود في هذه الرياضة، إلا أنه حقق شهرة واسعة في الولايات المتحدة من خلال سلسلة سباقات الكارت، حيث فاز ببطولتين متتاليتين في 1997 و1998.

لكن حياته اتخذت منعطفًا مأساويًا في سبتمبر 2001، عندما تعرض لحادث تصادم أثناء سباق كارت في ألمانيا بسبب السرعة العالية، مما أدى إلى بتر ساقيه.

ورغم هذا التحدي الكبير، رفض زاناردي التوقف عن ممارسة الرياضة واتجه إلى رياضة الدراجات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة. وبفضل عزيمته الاستثنائية، أصبح أحد أبرز الرياضيين الإيطاليين في الألعاب البارالمبية، حيث فاز بأربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في دورتي لندن 2012 وريو 2016.

وتعد وفاة زاناردي خسارة كبيرة لعالم الرياضة، حيث كان يُعتبر رمزًا للقوة والإرادة في مواجهة التحديات، وترك إرثًا رياضيًا وإنسانيًا عظيمًا.

غموض يلف وفاة طالبة عراقية في ديالى بعد تدهور حالتها الصحية إثر أزمة حادة وتحقيقات مستمرة بشأن السبب

توفيت الطالبة الجامعية بتول أمير المندلاوي، الطالبة في المرحلة الأولى بكلية طب الأسنان في جامعة اليرموك بمحافظة ديالى العراقية، فجر السبت، بعد أسابيع من تلقيها العلاج داخل العناية المركزة نتيجة أزمة صحية حادة.

ووفق مصدر من عائلتها، فقد فارقت الطالبة الحياة عند الساعة الثانية فجرا، فيما جرى نقل جثمانها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد السبب الرسمي للوفاة.

وكانت الطالبة ترقد في مستشفى بعقوبة العام منذ فترة، بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة شملت فشلا كلويا وتعطلا في عدد من أعضاء الجسم.

وتشير رواية عائلتها إلى أن التدهور الصحي بدأ عقب تناولها وجبة من كافتيريا الكلية، في حين نفت جهات رسمية وجود علاقة بين حالتها وتسمم غذائي، بالاستناد إلى نتائج فحوصات طبية، ما أبقى أسباب الوفاة محل جدل واسع.

وفي المقابل، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات تربط الوفاة بتناول وجبة سريعة من بينها شطيرة شاورما، دون تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

ودعا النائب رعد الدهلكي إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، محذرا من ما وصفه بالاستهتار بأرواح الطلبة، ومطالبا بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها سواء داخل إدارة الجامعة أو الجهات الرقابية.

وقال الدهلكي في بيان إن الحادثة تثير تساؤلات حول ممارسات استثمارية داخل المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين داخل الجامعات بما يضمن سلامة الطلبة.

من جهتها، أعلنت كلية اليرموك تنظيم وقفة حداد وقراءة الفاتحة على روح الطالبة الراحلة، بمشاركة عمادة الكلية وقسم طب الأسنان، معبرة عن تعازيها لذويها وزميلاتها.

وتبقى ملابسات الوفاة قيد التحقيق، وسط مطالبات شعبية ورسمية بكشف الحقيقة الكاملة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.