بين الكوارث الإنسانية والجرائم الصادمة.. تقارير عن أحداث غير مسبوقة حول العالم

خلال ساعات قليلة، تصاعدت أحداث مأساوية هزت العالم، من انهيار مروع لمنجم ذهب غير قانوني في اليمن، وحوادث طرق مدمرة وتسمم غذائي في مصر، وغرق طفلتين وخالتهما في السعودية، قلبت المشاعر إلى حزن عميق، وفي الجزائر، نفذت السلطات حملة صارمة ضد شبكة مخدرات ضخمة، بينما اهتزت فرنسا بوفاة مشرفة تعليم في حادثة صادمة، وعلى الحدود بين المكسيك وغواتيمالا، تبادل إطلاق نار زاد من حدة التوتر، وفي ناميبيا، هجوم أسد مفاجئ أودى بحياة رجل أعمال ألماني، فيما تواجه إيران عاصفة رملية عنيفة تضرب مدينة يزد، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما أثارت بلاغات كاذبة عن تهديدات أمنية في مدارس أمريكا وأوروبا موجة ذعر، عالم اليوم مليء بالتحديات والأحداث التي لا تهدأ.. فلنتعرف عيها في هذا التقرير.

مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر بانهيار منجم ذهب غير قانوني في مديرية كشر بمحافظة حجة

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، إثر انهيار منجم ذهب تم إنشاؤه بطريقة غير قانونية في منطقة العبيسة بمديرية كشر، وفق ما أفادت به شرطة محافظة حجة، اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا كانوا قد تم احتجازهم قبل أيام بسبب قيامهم بأعمال حفر مخالفة للقانون، وتم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد خطي بعدم تكرار هذه الأنشطة، بحسب موقع “26 سبتمبر نت”.

وأضافت الشرطة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ، حيث قامت شرطة المديرية وفريق الأدلة الجنائية بعملية المعاينة الميدانية في موقع الحادث، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجددت شرطة محافظة حجة دعوتها للمواطنين إلى الامتناع عن التنقيب العشوائي وغير المشروع عن المعادن، لما يمثله من انتهاك للقوانين ومخاطر كبيرة على الأرواح والممتلكات.

كما دعت إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مماثلة حفاظًا على السلامة العامة ولتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

مصر.. وفاة مدرس وإصابة بناته الست في حادث مروع خلال إجازة العيد بمنيا

لقي مدرس مصري مصرعه وأصيبت بناته الست بجروح وكسور متنوعة إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق “الشيخ فضل – رأس غارب” قرب مركز بني مزار في محافظة المنيا شمالي مصر.

وتلقى مدير أمن المنيا بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تبين وفاة “محمد. أ” (52 سنة) وإصابة بناته: سارة (13 سنة)، ورحمة (11 سنة)، ونورهان (10 سنوات)، وبسنت (7 سنوات)، وشذى (5 سنوات)، والزهراء (4 سنوات) بإصابات متفرقة بينها كدمات وكسور وارتجاج في المخ.

يُذكر أن حوادث الطرق في مصر، خصوصًا في المحافظات الجنوبية مثل المنيا، تنتج عن عوامل عدة منها سوء حالة الطرق والسرعة الزائدة وإهمال صيانة المركبات، ويعد طريق “الشيخ فضل – رأس غارب” من الطرق الحيوية التي تربط مراكز المنيا بالمناطق الساحلية، وأظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر سجلت نحو 14,500 حادث مروري في 2023، أسفر عن وفاة أكثر من 5,800 شخص وإصابة حوالي 30,000 آخرين.

مصر.. القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، جنوب مصر، القبض على صاحب مطعم شهير بمدينة ملوي، إثر بلاغات متكررة عن تعرض أكثر من 40 مواطنًا لحالات تسمم غذائي.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي قد تمكنت من القبض على المتهم، ويدعى “ا.ج”، 30 عامًا، ومقيم ببندر ملوي، وتم تحويله للنيابة العامة التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي الأيام الماضية، استقبلت مستشفيات ملوي التخصصي أكثر من 40 حالة تعاني من أعراض التسمم، بينها القيء والإسهال والمغص الشديد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث غادر عدد منهم المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما لا تزال حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة، وتم تحرير محاضر رسمية ضد المطعم من قِبل المتضررين، كما قامت لجنة من الوحدة المحلية بمدينة ملوي بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين بتنفيذ قرار غلق مؤقت للمطعم، لحين صدور تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة، الذي سيحدد الأسباب الدقيقة لحالات التسمم.

تسمم 20 شخصًا خلال حفل زفاف في قرية كفر عبد الخالق بمحافظة المنيا المصرية

تحول حفل زفاف في قرية كفر عبد الخالق التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا إلى مأساة بعد إصابة 20 شخصًا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة خلال الحفل.

وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية، ولا تزال بعض الحالات تحت الملاحظة. وأكد مصدر طبي أن جميع الحالات مستقرة.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري حالياً فحص عينات الطعام لمعرفة أسباب التسمم.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لضمان سلامة الأطعمة المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الواقعة.

السعودية.. غرق طفلتين وخالتهما في مسبح استأجرنه بمدينة عنيزة

شهدت مدينة عنيزة في السعودية حادثة مأساوية أودت بحياة طفلتين وخالتهما داخل مسبح خاص، وذلك حسبما أفادت صحيفة المرصد. الحادث أثار حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأهالي والمواطنين.

ووفقًا للتقارير، وقع الحادث قبل يومين داخل إحدى الاستراحات الخاصة، حيث يُشتبه في أن تماسًا كهربائيًا ناجمًا عن إضاءة المسبح قد يكون السبب الرئيسي وراء الغرق، رغم عدم صدور أي بيان رسمي يؤكد ذلك حتى الآن.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أحد المدونين في فيديو متداول، أن الضحايا هن طفلتان تبلغان من العمر 12 و14 عامًا، بالإضافة إلى خالتهما التي تبلغ 27 عامًا، وأوضح أن الضحايا كن في نزهة واستأجرن المسبح لمدة ساعة واحدة فقط قبل وقوع الحادث.

لا تزال أسباب الوفاة غير مؤكدة، وينتظر الأهالي صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة حول ملابسات الحادث المؤلم.

الجزائر تضبط نحو 1.5 مليون قرص مخدر في ولاية باتنة وتوقيف 3 أشخاص وحجز شاحنة محملة بـ”بريغابالين”

نفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين عن توقيف ثلاثة أشخاص وضبط شاحنة صهريج محملة بكميات ضخمة من الأقراص المخدرة من نوع “بريغابالين” بوزن إجمالي يقارب مليون وخمسمائة ألف قرص (1,499,550) في ولاية باتنة شرقي البلاد، كما حجزت القوات مبلغاً مالياً قدره 5.45 مليون دينار جزائري خلال العملية التي نفذت بالتنسيق مع الجمارك في القطاع العسكري بالناحية العسكرية الخامسة.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه العملية تعكس الاحترافية ويقظة القوات المسلحة في مكافحة آفة المخدرات، في إطار الجهود المتواصلة للحد من الاتجار بها داخل البلاد.

الجزائر.. السجن 7 سنوات لخمسة أشخاص ظهروا في فيديو تهديد بأسلحة بيضاء

أصدرت محكمة سريانة التابعة لمجلس قضاء باتنة في الجزائر، مساء الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات بحق أربعة أشخاص، ووضع قاصر رهن الحبس المؤقت، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تهديدات علنية واستعراضًا لأسلحة بيضاء.

ووفقًا لصحيفة “النهار” الجزائرية، فإن المتهمين ظهروا في مقطع مصوَّر يحملون سكاكين وسيوفًا ويرددون عبارات تهديد، في مشهد أثار ذعر المتابعين وأدى إلى تحرك سريع من السلطات الأمنية التي أوقفت خمسة مشتبه بهم، من بينهم قاصر.

وأشار بيان المحكمة إلى أن النيابة العامة تابعت الموقوفين بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة أحياء بهدف خلق جو من انعدام الأمن”، و”فرض السيطرة والهيمنة عبر التهديد والاعتداء على الآخرين”، إضافة إلى “تعريض حياة المواطنين للخطر والمساس بممتلكاتهم”، و”حمل أسلحة ظاهرة دون ترخيص”.

وعقب جلسة المثول الفوري، قضت المحكمة بسجن كل من المتهمين البالغين لمدة 7 سنوات نافذة، مع تغريم كل منهم بمبلغ 500 ألف دينار جزائري (نحو 4000 دولار)، فيما أُحيل القاصر إلى قاضي الأحداث الذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات الجزائرية إجراءاتها لمكافحة مظاهر العنف الحضري والعصابات المسلحة في الأحياء، خاصة تلك التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لبث التهديدات أو بث الرعب بين المواطنين.

مقتل مشرفة تعليم على يد تلميذ في فرنسا وماكرون يندد بـ”تصاعد غير مبرر للعنف

قُتلت مشرفة تدريس صباح الثلاثاء طعنًا على يد تلميذ أمام مدرسة في بلدة نوجان بشرق فرنسا، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط التعليمية والسياسية، وفق ما أفادت به وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق.

وأفادت المعلومات الأولية أن الضحية، البالغة من العمر 31 عاماً، تعرضت للطعن أثناء قيامها بتفتيش حقائب التلاميذ، قبل أن يتم توقيف المشتبه به وهو طالب يبلغ نحو 15 عاماً. كما أُصيب أحد عناصر الأمن بجروح طفيفة في يده خلال عملية الاعتقال.

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحادثة في منشور عبر منصة “إكس”، وكتب: “أثناء رعاية أطفالنا، فقدت مساعدة تربوية حياتها، ضحية لتصاعد غير مبرر للعنف”.

وأضاف: “نقف جميعاً إلى جانب عائلتها وأحبّائها وزملائها والمجتمع التعليمي بأكمله. الأمة في حداد، والحكومة مستنفرة للحد من الجريمة”.

ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة حتى الآن، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابساته.

شرطة المكسيك تقتل 4 مسلحين وتتجاوز الحدود إلى غواتيمالا في عملية نادرة

قُتل أربعة مسلحين على يد شرطة ولاية مكسيكيا المكسيكية بالقرب من الحدود مع غواتيمالا، قبل أن تتوغل قوات المكسيك داخل الأراضي الغواتيمالية لملاحقة مشتبها بهم آخرين.

ووقعت الحادثة الأحد في بلدة لا ميسيا على الحدود بين البلدين، وتم توثيقها عبر مقاطع فيديو تداولها شهود عيان على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يسلط الضوء على تصاعد العنف في هذه المنطقة التي تشهد صراعات متزايدة بين العصابات المكسيكية المتناحرة وفروعها المحلية على طرق تهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات.

وأكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، الاثنين، أن كل الدلائل تشير إلى عبور السلطات المكسيكية للحدود إلى غواتيمالا، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة واصفة إياها بأنها “غير مقبولة”.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه الحدود بين المكسيك وغواتيمالا توترات أمنية متزايدة بسبب النزاعات الإجرامية المتفاقمة.

رعب في ناميبيا.. أسد يقتل رجل أعمال ألماني أمام زوجته وأصدقائه

قتل أسد شرس رجل الأعمال الألماني بيرند كيبل، 59 عامًا، في حادثة مأساوية وقعت شمال غرب ناميبيا أثناء قضائه عطلة برفقة زوجته وأصدقائه في مخيم سياحي فاخر.

وقع الهجوم في ساعات الصباح الباكر قرب مخيم “Hoanib Skeleton Coast Camp” في منطقة سيسفونتين، عندما خرج كيبل من خيمته متجهًا إلى المرحاض، فهاجمه الأسد فجأة. حاول رفاقه طرد الأسد وإنقاذه، إلا أن الضحية فارق الحياة قبل وصول المساعدة.

ويُعرف كيبل بدعمه مشاريع الحفاظ على الحياة البرية في ناميبيا، حيث كان يمتلك متجرًا متخصصًا في ملحقات مركبات السفاري، ويشتهر بنشاطه الخيري وجهوده البيئية.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه مناطق شمال غرب ناميبيا تناقصًا في أعداد الأسود بسبب الجفاف وتناقص الفرائس، مما زاد الصراع بين الإنسان والحيوان، وقد سبق هذه الحادثة حادثة مشابهة في كينيا قبل أسابيع، وتحقق السلطات الأمنية حالياً في ملابسات الحادث، وسط مخاوف متزايدة من تكرار مثل هذه الهجمات في المنطقة التي تواجه تحديات بيئية كبيرة.

تحطم طائرة صغيرة تحمل 6 أشخاص قبالة سواحل سان دييغو والمحيط الهادئ يبتلع الحطام

تحطمت طائرة من طراز “سيسنا 414” تعمل بمحركين وتحمل 6 ركاب في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييغو الأمريكية.

وأكد خفر السواحل الأمريكي تحديد نطاق سقوط الطائرة بالقرب من منطقة بوينت لونا على بعد 8 كيلومترات من السواحل، وبدأت عمليات البحث في مياه يبلغ عمقها حوالي 61 متراً.

ووقع الحادث في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف مساء الأحد بعد فترة قصيرة من إقلاع الطائرة المتجهة إلى فينيكس، وفقًا لما أعلنه مسؤولو هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث.

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 9 من عناصر تنظيم “داعش” أدينوا بالتخطيط لهجمات في 2018

أعلنت السلطة القضائية في إيران، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لشنّ هجمات داخل البلاد عام 2018، في واحدة من أبرز العمليات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة.

ونقل موقع “ميزان أونلاين” الرسمي عن السلطات القضائية أن “أحكام الإعدام نُفذت بعد تثبيتها من قبل المحكمة العليا”، موضحاً أن المدانين كانوا يخططون لهجمات إرهابية تستهدف المدنيين في مناطق حدودية ووسط إيران.

وبحسب ما أورده الموقع، تم القبض على المتهمين بعد اشتباك مسلح مع قوات الحرس الثوري في غرب البلاد في يناير/كانون الثاني 2018، وهي المواجهة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس، بينما فجر بعض المهاجمين أنفسهم بأحزمة ناسفة خلال العملية.

وقال حينها قائد القوات البرية في الحرس الثوري، محمد باكبور، إن المجموعة كانت تسعى للتسلل إلى الداخل الإيراني وتنفيذ “هجمات متزامنة” في عدد من المدن.

وأكدت السلطة القضائية أن المتهمين خضعوا لمحاكمة وُصفت بـ”العادلة”، استندت إلى “أدلة واعترافات وشهادات”، من دون تحديد تاريخ صدور الأحكام.

وتعلن إيران بين الحين والآخر عن توقيف عناصر من تنظيم داعش، آخرها اعتقال 13 شخصاً في عمليات دهم منسقة في أربع ولايات، وفق ما أفادت به الشرطة قبل أيام.

وتُعدّ إيران من أكثر الدول تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم، حيث تُدرجها تقارير حقوقية، بينها تقارير لمنظمة العفو الدولية، في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد الإعدامات سنوياً.

إيران تنفذ حكم بتر اليد بحق مدانَين بالسرقة في أصفهان

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم بتر اليد بحق رجلين أُدينا بارتكاب عدة سرقات وجرائم أخرى في محافظة أصفهان، في إجراء قلما يُطبق رغم وروده في قانون العقوبات الإيراني.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن العقوبة نُفذت بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكمين، دون الكشف عن هوية المحكومين.

وقال أسد الله جعفري، رئيس السلطة القضائية في أصفهان، إن الرجلين صنفا كلصين محترفين، وأدينا بجرائم تشمل التخريب والإيذاء البدني المتعمد، مشدداً على أن القضية استوفت كامل الإجراءات القضائية، من التحقيقات الأولية حتى الاستئناف.

وأثارت العقوبة انتقادات من منظمات حقوقية، لا سيما وأنها تنفذ عبر قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى، وفق ما أوردته تقارير دولية سابقة.

وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان قد أكد في وقت سابق أن “الرد القانوني الصارم على اللصوص ومرتكبي الجرائم، من أولويات الأجهزة الأمنية”.

عاصفة رملية قوية تضرب مدينة يزد الإيرانية وتوقف الرحلات الجوية بمطارها

ضربت عاصفة رملية قوية مدينة يزد الإيرانية، مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار المدينة بسبب الغبار الكثيف واضطراب الأوضاع الجوية. وأفادت مصادر محلية أن سرعة الرياح وصلت إلى 130 كيلومترًا في الساعة، في منطقة دهشير التابعة لمحافظة يزد، مما تسبب في تعطيل حركة الطيران وخلق حالة من الفوضى الجوية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق شدة العاصفة وتأثيرها على المطار، حيث اضطر المسؤولون إلى تعليق الرحلات لحين استقرار الأحوال الجوية.

اعتقال أمريكي أبلغ كذباً عن وجود قنبلة على طائرة فاتته في مطار ديترويت

أوقفت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة رجلاً من ولاية ميشيغان بعد إبلاغه شركة طيران كذباً عن وجود قنبلة على متن طائرة كان يفترض أن يكون من ركابها، قبل أن يفوّت موعدها.

وأوضحت النيابة العامة أن جون تشارلز روبنسون (23 عاماً) اتصل بشركة “سبيريت إيرلاينز” من هاتفه الشخصي عند الساعة 6:25 صباحاً، مدعياً أن شخصاً سيحاول تفجير الرحلة 2145 المتجهة من ديترويت إلى لوس أنجلوس.

وعلى الفور، أُلغيت الرحلة وأُنزل الركاب وأفراد الطاقم، فيما فتشت فرق متخصصة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الطائرة دون العثور على أي تهديد. وتبين لاحقاً أن روبنسون كان قد تأخر عن الرحلة، وحاول إعادة حجز مقعد على طائرة لاحقة قبل توقيفه.

وبعد مواجهته بتسجيل المكالمة، أقرّ روبنسون بأنه صاحب البلاغ، وسمح بتفتيش هاتفه. ووجهت إليه تهمتان: نقل تهديد كاذب عبر الهاتف، وتقديم بلاغ كاذب أدى إلى إثارة الذعر.

وقد أُفرج عنه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دولار، فيما حددت المحكمة جلسة استماع أولية لقضيته في 27 يونيو الجاري.

11 قتيلاً وعدة جرحى في هجوم مسلح على مدرسة بالنمسا ومقتل المنفذ

قُتل 11 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون في هجوم مسلح وقع داخل مدرسة بمدينة غراتس النمساوية صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ووقع الهجوم نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي داخل مبنى مستشفى مدرسي، حيث فتح الجاني النار في فصلين دراسيين، وسط حالة من الذعر بين الطلاب والموظفين.

وأشارت التقارير إلى أن منفذ الهجوم يُعتقد أنه انتحر، إذ عُثر على جثته داخل أحد مراحيض المدرسة، وتواصل قوات الأمن الخاصة تمشيط المبنى، في حين لم تُكشف حتى الآن هوية المهاجم أو دوافعه.