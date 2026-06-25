بين المآسي والجدل.. أحداث تهزّ عدّة دولٍ حول العالم

شهدت الساعات الأخيرة أحداثاً متسارعة تصدرت المشهدين الإقليمي والدولي، حيث خيم الحزن على القاهرة إثر واقعة مأساوية بوفاة طفل داخل سيارة والده، بينما أثار الإعلامي توفيق عكاشة الجدل بتحديد تسعيرة دولارية لظهوره، في حين واجهت فرنسا اضطرابات أمنية واسعة خلال مهرجان “عيد الموسيقى”، وتوشحت روسيا بالسواد لنعي الفنان الراحل ميخائيل نوجكين، بالتزامن مع فتح تحقيقات موسعة حول تحطم مروحية زراعية أودت بحياة قائدها في إقليم كراسنودار.

مأساة في القاهرة.. طفل يفارق الحياة داخل سيارة والده بعد ساعات من نسيانه

شهدت العاصمة المصرية القاهرة حادثة مأساوية انتهت بوفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعدما بقي لساعات داخل سيارة والده المغلقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إثر نسيانه خلال توجهه إلى مقر عمله.

وبحسب تفاصيل الواقعة، كان الأب، وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة، قد اصطحب نجله صباحاً لإيصاله إلى الحضانة، إلا أن الطفل استغرق في النوم بالمقعد الخلفي للسيارة أثناء الطريق.

وأشارت المعلومات إلى أن الأب، الذي كان يتابع أجواء مباراة المنتخب المصري أمام نيوزيلندا، واصل طريقه مباشرة إلى مقر عمله في منطقة التجمع الخامس، ناسياً أن نجله ما يزال داخل السيارة.

وعقب وصوله إلى مقر العمل، أوقف الأب السيارة وأغلق أبوابها ونوافذها بالكامل وغادرها، دون أن ينتبه إلى وجود الطفل في الداخل.

وظلت الواقعة غير مكتشفة لساعات، إلى أن تلقت الأسرة اتصالاً من إدارة الحضانة للاستفسار عن سبب غياب الطفل، لتتواصل والدة الصغير مع زوجها وتسأله عن الأمر.

وفي تلك اللحظة، أدرك الأب أنه لم يُنزل نجله في الحضانة، فتوجه مسرعاً إلى السيارة، ليعثر على الطفل وقد فارق الحياة داخل المركبة.

وباشرت الجهات المختصة في مصر تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الحادثة وظروف وقوعها، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.

توفيق عكاشة يحدد أجر ظهوره الإعلامي بالدولار ويكشف شروط استضافته

أعلن الإعلامي المصري توفيق عكاشة قيمة الأجر الذي يتقاضاه مقابل ظهوره في البرامج التلفزيونية، كاشفاً عن الشروط المالية الخاصة باستضافته في القنوات الفضائية العربية.

وقال عكاشة، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن القنوات التي تتواصل معه أو ترغب في إجراء مقابلات وحوارات إعلامية معه مرحب بها، لكنه يشترط الحصول على مقابل مالي نظير المشاركة في أي حلقة تلفزيونية.

وأوضح عكاشة في تصريحاته: “أنا لن أرفض حواراً، ولكنني أحصل على أجر في الحلقة مهما كانت مدتها”.

وأضاف: “أحصل مقابل استضافتي ساعة أو أقل على 5 آلاف دولار، بينما أكثر من ساعة بدقيقة واحدة أحصل على 10 آلاف دولار”، مؤكداً أن إعلانه عن هذه التسعيرة يأتي لتجنب أي حرج أو سوء فهم مع الجهات الإعلامية الراغبة في استضافته.

وتأتي تصريحات عكاشة في وقت يواصل فيه إثارة الجدل عبر مواقفه وتصريحاته الإعلامية التي تحظى بمتابعة واسعة في مصر والعالم العربي.

مئات الموقوفين واعتداءات صادمة تهز مهرجان الموسيقى في فرنسا

شهد مهرجان “عيد الموسيقى” (Fête de la Musique) في فرنسا هذا العام أحداثًا أمنية واسعة وأعمال عنف متفرقة في عدد من المدن، أبرزها باريس وتولوز، ما دفع السلطات إلى تنفيذ حملة توقيفات واسعة وفتح تحقيقات في سلسلة من الحوادث التي رافقت الفعاليات.

ووفقًا لتقارير إعلامية، أوقفت الشرطة أكثر من 240 شخصًا على خلفية أعمال شغب واعتداءات وقعت خلال المهرجان، الذي يُعد من أكبر الفعاليات الجماهيرية في فرنسا ويستقطب ملايين المشاركين سنويًا.

وشهدت مناطق عدة حوادث طعن منفصلة، أسفرت عن إصابة رجل وامرأة في جنوب غرب فرنسا، حيث نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما بالمستقرة.

وفي العاصمة باريس، سجلت السلطات أعمال شغب واشتباكات في عدد من الأحياء، تخللتها عمليات سرقة وتخريب ومحاولات اعتداء، وسط ازدحام كبير في الشوارع والساحات العامة التي احتضنت الفعاليات.

كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات بشأن بلاغات متعددة تتعلق بتعرض نساء للحقن بمواد غير معروفة خلال المهرجان، إضافة إلى شكاوى مرتبطة باعتداءات جنسية وحالات اغتصاب في مناطق مختلفة من باريس وضواحيها.

وأفادت التقارير بأن الشرطة باشرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لتحديد ملابسات هذه الحوادث وهوية المتورطين فيها.

واندلعت أعمال الفوضى في مناطق مكتظة بالمشاركين، حيث استغل بعض مثيري الشغب الازدحام الكبير لتنفيذ اعتداءات وعمليات سرقة، ما استدعى تدخل قوات الأمن في عدد من المواقع باستخدام وسائل تفريق الحشود.

ويأتي ذلك رغم الانتشار الأمني المكثف الذي رافق المهرجان، إذ واجهت السلطات تحديات في احتواء بعض الحوادث المتفرقة وسط كثافة الحضور وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب مخالفات تتعلق بحمل واستهلاك المشروبات الكحولية في أماكن عامة.

وأعادت هذه الأحداث الجدل في فرنسا حول الإجراءات الأمنية المعتمدة خلال الفعاليات الجماهيرية الكبرى، وسبل تعزيز حماية المشاركين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث خلال المناسبات العامة.

رحيل الفنان الروسي ميخائيل نوجكين عن 89 عاماً وسط إشادات واسعة بمسيرته الفنية والوطنية

توفي الفنان السوفيتي والروسي القدير ميخائيل نوجكين عن عمر ناهز 89 عاماً، في خسارةٍ وصفتها الأوساط الثقافية والفنية الروسية بأنها رحيل لأحد أبرز رموز الفن الوطني الذين تركوا بصمة عميقة في السينما والموسيقى والشعر.

وأعلن الاتحاد الروسي للسينمائيين وفاة الفنان ميخائيل نوجكين يوم 22 June، مؤكداً في بيان نعي أن الراحل سيبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال بوصفه أحد الوجوه الثقافية المرتبطة بتاريخ روسيا الحديث وإرثها الفني.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية رسمية، وصف فيها نوجكين بأنه رجل موهوب ومخلص لفنه، وصاحب أعمال موسيقية وشعرية تركت أثراً عميقاً في وجدان الشعب الروسي.

وأكد بوتين أن أعمال الفنان الراحل جسدت مشاعر وطنية صادقة واستحضرت محطات تاريخية مهمة، كما عبّرت عن الفخر ببطولات الأجيال التي دافعت عن الوطن.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي إن نوجكين كان شخصية وطنية محبوبة على امتداد روسيا، وعضواً فاعلاً في الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، وحرص على المشاركة في الفعاليات الوطنية والثقافية المختلفة.

وفي الوسط الفني، وصف الفنان الروسي ليف ليشتشينكو الراحل بأنه أحد رموز ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى تعدد مواهبه كممثل وشاعر وملحن، وإلى المكانة التي احتلتها أعماله الفنية في الذاكرة الثقافية الروسية.

كما استذكر ليشتشينكو أغنيات شهيرة ارتبطت باسم نوجكين، من بينها “القطار الكهربائي الأخير” و”أحبك يا روسيا”، معتبراً أنها أصبحت جزءاً من التراث الغنائي الروسي الحديث.

بدوره، أكد المخرج والممثل الروسي نيقولاي بورليايف أن نوجكين كان من أبرز المدافعين عن الهوية الوطنية والثقافة الروسية، مشيراً إلى أن أعماله الغنائية والأدبية تحولت إلى جزء من الوجدان الشعبي.

ومن المقرر أن تُقام مراسم جنازة الفنان الراحل يوم 25 June في كاتدرائية المسيح المخلص.

تحطم طائرة مروحية زراعية روسية يودي بحياة قائدها والسلطات تبدأ التحقيق

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية بيانًا رسميًا أكدت فيه مصرع قائد مروحية تابعة لقطاع الطيران الزراعي، جراء سقوطها المفاجئ وتفحم حطامها أثناء تأدية مهام ميدانية دورية تشمل رش ومعالجة المحاصيل في الحقول الزراعية الواقعة ضمن نطاق إقليم كراسنودار في الجنوب الروسي، حيث تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على مخاطر الطيران المنخفض المخصص لخدمة الأراضي الممتدة في المناطق الريفية الروسية.

وأوضح مركز العمليات الإقليمي في كراسنودار التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية تفاصيل الواقعة عبر بيان دقيق تضمن الآتي: “في 24 يونيو، عند الساعة 16:20، ورد بلاغ عن تحطم مروحية زراعية من طراز ‘مي-2’ أثناء قيامها بأعمال رش ومعالجة للحقول القريبة من قرية بريكوبانسكي في منطقة سلافيانسك التابعة لإقليم كراسنودار، وللأسف، لقي طيار المروحية حتفه”.

وأشارت الوزارة الروسية إلى حجم التحركات الميدانية الفورية المتخذة لإدارة الموقف، معلنة أن 21 متخصصًا من فرق الإنقاذ وإدارة الأزمات يعملون حاليًا في موقع تحطم المروحية ومعهم عدد من الآليات والمعدات الفنية اللازمة لرفع الحطام وتأمين المنطقة المحيطة بقرية بريكوبانسكي منعًا لاندلاع نيران أو تسرب وقود الطائرة.

وبناء على تداعيات الحادث، أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ بأن الجهات الأمنية والرقابية المعنية باشرت على الفور تحقيقاتها الجنائية والفنية الموسعة بهدف تحديد ملابسات سقوط الطائرة بشكل كامل، ومعرفة ما إذا كان الحادث ناتجًا عن خلل فني أصاب المحرك أم خطأ بشري أثناء الطيران المنخفض، أم تأثرًا بظروف جوية مفاجئة سادت الأجواء جنوب روسيا، وذلك وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن مصادرها الرسمية.