مادة البوتاسيوم تشغل الرأي العام.. ودعوات للنائب العام للتدخل

قال وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب إنّ تحليلات الهيئة الليبية للبحث العلمي أثبتت وجود برومات البوتاسيوم في عينات الخبز.

وأوضح القيب في لقاء تلفزيوني أنّه سيتم إعادة نتائج الفحوصات للخروج بنتيجة ثابتة بشأن وجود برومات البوتاسيوم في الخبز الذي يباع في السوق المحلية.

وتابع القيب أنّ اختلاف نتائج العينات بين البحث العلمي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمر طبيعي وسيترتب عنه إعادة الفحوصات للحصول على نتائج ثابتة.

من جانبه، أكّد مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية ناجي جمعة قريش وجود مادة برومات البوتاسيوم بنسب متفاوتة في عينات من الخبز والدقيق أرسلت إلى مختبر معتمد دوليا بتونس في يونيو الماضي.

ودعا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية النائب العام إلى تشكيل لجنة لفتح تحقيق لما ينشر من معلومات وصفها بالمغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز.

وأصبحت قضية وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز من عدمها، مسألة تشغل الرأي العام في ليبيا، وأصبحت حديث الساعة لدى المواطنين، لمعرفة مدى دقة الكلام المتداول.

يُشار إلى ان برومات البوتاسيوم هي مركب كيميائي ومادة مؤكسدة قوية جداً، تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، ويحتوي على نسبة عالية من الصوديون والبوتاسيوم.

وسجلة براءة اختراع برومات البوتاسيوم عام 1914م، واستخدمت كمحسن للخبز منذ عام 1923م، وتستخدم كمادة محسنة للخبز وفي تعقيم المياه وصناعة أدوات التجميل.

وتتسبب برومات البوتاسيوم في الإصابة بمرض السرطان وتُؤثر على الكبد والقلب وضغط الدم وصحة الأطفال، ومنعت منظمة الصحة العالمية استخدامها في المخبوزات عالمياً عام 1993م.