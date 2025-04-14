بين «برميل النفط وأونصة الذهب»… الأسواق تترقب تطورات الحرب التجارية!

سجلت أسعار النفط تراجعًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، “وسط مخاوف من تأثيرات الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي العالمي، ما قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود”.

وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ29 سنتًا أو بنسبة 0.45% لتصل إلى 64.47 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بـ27 سنتًا أو 0.44% إلى 61.23 دولارًا للبرميل”.

وبحسب الوكالة، “خسرت أسعار الخامين نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر الحالي، نتيجة استمرار التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم”.

بدوره، توقّع بنك “غولدمان ساكس” أن “يسجّل خام برنت متوسط سعر يبلغ 63 دولارًا للبرميل خلال بقية العام الجاري، بينما يتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارًا”. وعلى المدى الطويل، يتوقع البنك “أن تنخفض الأسعار إلى 58 و55 دولارًا للبرميل على التوالي بحلول 2026”.

وأشار البنك، في مذكرة تحليلية، “إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بمقدار 300 ألف برميل يوميًا فقط خلال الربع الأخير من العام”، مؤكدًا أن التباطؤ في الطلب سيكون أكثر وضوحًا في المواد الأولية للبتروكيماويات”.

في هذا السياق، أفادت شركة “بيكر هيوز” “أن شركات الطاقة الأميركية خفّضت عدد منصات الحفر بأكبر وتيرة أسبوعية منذ يونيو 2023، ما أدى إلى تراجع إجمالي عدد المنصات للأسبوع الثالث على التوالي”.

الذهب يتراجع بعد مكاسب قياسية

على صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الإثنين، بعد أن سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من الجلسة.

وبحسب “رويترز”، “بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3232.45 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ ذروته عند 3245.42 دولارًا. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3248.20 دولارًا للأونصة”.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في “KCM Trade”، “إن أنباء استثناء بعض السلع التكنولوجية من الرسوم الجمركية زادت من شهية المخاطرة، ما أدى لتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن”، مضيفًا: “الذهب يفتقر إلى اتجاه واضح في ظل الضبابية التجارية”.

توقعات الذهب والعملات

رفع بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة، مقابل 3300 دولار سابقًا، مستندًا إلى ارتفاع الطلب من البنوك المركزية وزيادة تدفقات الاستثمار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى:

انخفضت الفضة أكثر من 1% إلى 31.91 دولارًا للأونصة.

ارتفع البلاتين 0.6% إلى 948.45 دولارًا.

زاد البلاديوم 0.8% إلى 922.98 دولارًا.

ورغم بعض الدعم للدولار خلال تعاملات الإثنين، “إلا أنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات و”ارتفع الدولار بنسبة 0.34% مقابل الفرنك السويسري، بينما انخفض اليورو 0.13% إلى 1.1344 دولار”، و”تراجع الجنيه الإسترليني 0.33% إلى 1.3084 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6303 دولار، والنيوزيلندي 0.33% إلى 0.5843 دولار، وتراجع اليوان الصيني 0.17% في المعاملات الخارجية إلى 7.2941 مقابل الدولار”، بحسب بيانات “رويترز “.