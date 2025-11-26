بين تركيا وبنغازي.. تفاصيل رحلة مثيرة للجدل لسفينة المواشي سبيريدون 2

أفاد موقع مارين لينك المتخصص في الشؤون البحرية بأن سفينة نقل المواشي “سبيريدون 2” وصلت إلى ميناء بنغازي وهي تحمل نحو 2,901 رأس من الأبقار، يقارب نصفها من الأبقار الحوامل، إضافة إلى عدد من الحيوانات المريضة والنافقة.

وبحسب موقع “مارين لينك”، الذي رصدته واطّلعت عليه “عين ليبيا”، فقد وصلت السفينة إلى بنغازي يوم السبت بعد أن أمضت أكثر من شهر راسية قبالة السواحل التركية، حيث رفضت السلطات هناك السماح لها بتفريغ شحنتها بسبب مشكلات تتعلق بالمستندات.

وأشار التقرير إلى أن هذا التأخير الطويل فاقم من معاناة المواشي على متن السفينة، وأدى إلى نفوق عدد من العجول حديثة الولادة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي استعرضها الموقع شاحنات نقل وهي تقوم بتفريغ الأبقار فور وصول السفينة إلى ميناء بنغازي في 22 نوفمبر، قبل أن تغادر في اليوم التالي متوجهة إلى الإسكندرية.

كما أورد التقرير صورًا ومقاطع فيديو تُظهر أكياسًا بيضاء مكدّسة على سطح السفينة، يُرجَّح أنها تحتوي على جثث الأبقار النافقة. ولاحظ الموقع اختفاء هذه الأكياس تمامًا بعد مغادرة السفينة للميناء، ما أثار تساؤلات بشأن طريقة التخلص منها.

وبحسب البيانات المنشورة، فقد نفقت ما لا يقل عن 58 بقرة خلال الرحلة، بينما وضعت الأبقار الحوامل نحو 140 عجلًا. إلا أن عدد العجول التي جرى توثيقها لم يتجاوز 50 عجلًا، فيما لا يزال مصير بقية المواليد مجهولًا.

وأعربت منظمات الرفق بالحيوان عن قلق بالغ إزاء ما قالت إنه ظروف قاسية على متن السفينة، مشيرة إلى وجود شبهات حول احتمال التخلص غير القانوني من جثث المواشي والمخلّفات، خصوصًا بعد تسجيل إيقاف نظام التعريف الآلي للسفن عدة مرات خلال الرحلة، واختفاء الأكياس البيضاء التي ظهرت في صور سابقة.

وطالبت تلك المنظمات بفتح تحقيق دولي عاجل تشرف عليه المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى إجراء فحوصات بيطرية شاملة لجميع المواشي الناجية، سواء تلك التي لا تزال على متن السفينة أو التي جرى إنزالها في ليبيا.