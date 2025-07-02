بين حرائق وانفجارات.. أزمات عالمية وحوادث بارزة تشغل العالم

في ظل موجة حر قياسية تضرب أوروبا، لقي شخصان مصرعهما في إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا بسبب حريق ضخم اندلع خلال هذه الأجواء الحارقة، وسط حالة طوارئ ونزوح آلاف السكان، وفي الأردن، توفي 9 أشخاص وأصيب العشرات بتسمم إثر تعاطي خمور ملوثة بالميثانول، بينما شهدت كاليفورنيا الأمريكية انفجاراً قوياً في مستودع للألعاب النارية تسبب في حريق وإخلاء المنطقة، وفي الجزائر، توفي المهندس يوسف دوغة أثناء تجربة طيرانه الخاص، فيما أعلنت مصر مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حادث غرق بارجة بحرية بخليج السويس، كما توفي الفنان المصري أحمد عامر إثر أزمة صحية مفاجئة، بينما أكد الدالاي لاما استمرار مؤسسته الروحية بعد وفاته، على الصعيد السياسي، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تطبيق واتس آب بالتجسس وأعلن حذفه من هاتفه ضمن حملة مقاطعة.

مصرع شخصين بحريق شمال شرق إسبانيا في ظل موجة حر شديدة

عثرت فرق الإطفاء الإسبانية على جثتي شخصين في مقاطعة لييدا بإقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا، إثر اندلاع حريق خلال موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد. وأفادت خدمات الطوارئ أن الجثتين وُجدتا بالقرب من بلدة كوسكو.

وأعرب رئيس حكومة كتالونيا، سلفادور إيلا، عن استيائه العميق لمقتل الشخصين، فيما شهد الإقليم أيضًا وفاة طفل يبلغ من العمر عامين بعد تركه لساعات داخل سيارة مركونة تحت أشعة الشمس في مدينة فالس قرب تاراغونا.

وأمرت السلطات بحظر خروج حوالي 14 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق التي اندلعت في مقاطعة لييدا وأدت إلى حالة الطوارئ.

,تُسجل إسبانيا خلال يوليو 2025 درجات حرارة قياسية تجاوزت 46 درجة مئوية في بعض المناطق، بينما سجل يونيو أعلى متوسط حرارة في تاريخ البلاد بواقع 23.6 درجة مئوية، مصحوبًا بارتفاع غير مسبوق في حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط.

,تشير بيانات هيئة الأرصاد الأوروبية “كوبرنيكوس” إلى أن أوروبا تشهد تسخينًا أسرع من المتوسط العالمي، مع موجات حر تبدأ مبكرًا وتستمر لفترات طويلة، مما يزيد المخاطر الصحية والبيئية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وفيات موجات الحر، متوقعة وفاة أكثر من 4500 شخص في الأيام المقبلة في القارة الأوروبية، داعية إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وفاة 9 أشخاص وتسمم 57 آخرين بالخمور الملوثة في الأردن

توفي 9 أشخاص من بين 57 حالة تسمم نتيجة تعاطي خمور ملوثة بمادة “الميثانول” في الأردن، وفق ما أعلن مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة الأردنية إبراهيم لبيب.

وأوضح لبيب أن بعض الحالات راجعت أقسام الطوارئ وغادرت المستشفيات بعد إجراء الفحوصات اللازمة وطمأنة الأطباء لعدم ظهور أعراض خطيرة لديها، متوقعًا خروج المزيد من المرضى خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة عماد أبو يقين إن من بين الوفيات تسعة أشخاص، منهم حالتان تجاوز عمرهما 50 عامًا، وكانت أكبر حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا.

وأضاف أن أغلب المتوفين من البالغين ومن بينهم أقارب، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية أجرت عمليات غسيل دم للمرضى لإزالة السموم.

وفي تطورات التحقيقات، أكدت مديرية الأمن العام تورط مصنع في تصنيع المشروبات الكحولية الملوثة، حيث تم ضبط العاملين في المصنع، بمن فيهم الموظف المختص بتركيب الخلطات الذي طلب مادة الميثانول من أحد الأشخاص وزوده بها لاستخدامها في التصنيع.

وأوضح الناطق الإعلامي أن هذه المادة كانت مشتراة من مستودع تم مداهمته وضبط جميع المواد بداخله.

انفجار قوي يهز مستودع ألعاب نارية شمال كاليفورنيا ويتسبب في حريق وإعلان إخلاء

هز انفجار قوي مساء الثلاثاء مستودعًا للألعاب النارية في مقاطعة يولو شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل واشتعال ألسنة اللهب التي أضاءت سماء بلدة إسبارتو الصغيرة في عرض ناري فوضوي شوهد على بعد أميال.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الدخان الكثيف والألعاب النارية المتطايرة غطت المنطقة، فيما هرعت فرق الإطفاء المحلية إلى الموقع بسرعة قبل الساعة السادسة مساءً، مؤكدة اندلاع الحريق واستلامها عدة بلاغات عن انفجارات في محيط المنشأة.

وفي الوقت الحالي، لم تعلن السلطات عن أي إصابات أو ضحايا، بينما فتحت تحقيقاً موسعاً لتحديد أسباب الحادث وظروفه.

مقتل المهندس الجزائري يوسف دوغة المعروف بـ”عباس بن فرناس” إثر سقوط طائرته التي صنعها بنفسه

توفي المهندس الجزائري يوسف دوغة، البالغ من العمر 50 عامًا، المعروف بلقب “عباس بن فرناس الجزائر”، إثر سقوط طائرة صغيرة صممها وصنعها بنفسه خلال تجربة طيران أجراها مساء الاثنين في منطقة أولاد منصور بولاية المسيلة جنوب شرق العاصمة الجزائر.

وقد نجح دوغة، خريج تخصص التسيير التقني الحضري، في تجربة أولى لطائرته في نهاية مايو الماضي، حيث حلق بها في سماء ولايته، بعد تحضيرات طويلة وتحويل منزله إلى ورشة مفتوحة لصناعة الطائرة.

وقال والد المهندس إن ابنه كان مولعًا بالاكتشاف والتجربة منذ صغره، وكان حلمه صناعة طائرة تطير، وهو ما حاول تحقيقه بنفسه.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 في حادث غرق بارجة بحرية بخليج السويس

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين إثر حادث غرق بارجة بحرية في خليج السويس.

وقال البيان الرسمي للوزارة إن حادث غرق البارجة البحرية “12 آدم مارين” وقع مساء الثلاثاء بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس. وقد تابعت وزارات الصحة والبترول والعمل تداعيات الحادث ميدانيًا، حيث توجه وزيرا البترول والعمل إلى موقع الغرق للوقوف على التطورات.

وتم توجيه 27 سيارة إسعاف للموقع، منها 20 إلى مكان الحادث، و7 إلى مطار الجونة لنقل المصابين جواً، حيث نقل 4 مصابين جواً، و18 آخرين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما نُقلت حالات الوفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

وتواصل الجهات المعنية عمليات الإنقاذ والبحث، مع رفع درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر وجميع المستشفيات لتقديم الرعاية اللازمة، مع متابعة مستمرة لتطورات الحادث.

وفاة الفنان المصري أحمد عامر إثر أزمة صحية مفاجئة

توفي الفنان المصري أحمد عامر، مطرب المهرجانات، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة أزمة صحية طارئة أودت بحياته بعد تدهور حالته خلال ساعات قليلة.

وأفادت مصادر مقربة ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عامر تعرض لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه لم تكلل بالنجاح، ليعلن عن وفاته بعد فترة وجيزة.

وكان عامر قد نشر قبل ساعات من وفاته منشوراً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اعتذر فيه عن عدم المشاركة في أي أعمال فنية قريباً بسبب ظروفه الصحية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وبعد نحو ساعتين من هذا المنشور، أعلن المطرب رضا البحراوي خبر الوفاة عبر حسابه في “إنستغرام”، مما أثار صدمة كبيرة بين محبي الفنان، خاصة أن عامر لم يكن معروفاً بإصابته بأي أمراض مزمنة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعازي والتعبير عن الحزن، حيث نعى محبوه وزملاؤه الفنان بكلمات مؤثرة، معربين عن صدمتهم لفقدان صوت كان محبوباً في مجال المهرجانات.

الدالاي لاما يؤكد استمرار مؤسسة الدالاي لاما بعد وفاته ويشدد على حق مكتبه الحصري في اختيار خليفته

أكد الزعيم الروحي التيبتي المقيم في المنفى، الدالاي لاما، الأربعاء، أن المؤسسة البوذية التي تم تأسيسها قبل أكثر من 600 عام ستستمر في الوجود بعد وفاته، في قرار يحمل أهمية تاريخية كبيرة لأبناء التيبت وأنصاره حول العالم. ويرى الكثيرون في الدالاي لاما رمزاً لللاعنف والرحمة، والكفاح من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية للتيبت في ظل الحكم الصيني.

وفي تسجيل مصوّر بُثّ في مستهل اجتماع للزعماء الدينيين في بلدة مكلاود غانج في جبال الهملايا بالهند، حيث يعيش منذ عقود، أوضح الدالاي لاما (90 عاماً في السادس من يوليو المقبل) أنه تلقى مناشدات متكررة خلال السنوات الـ14 الماضية من التيبتيين في المنفى وبوذيين من مناطق الهملايا ومنغوليا وأجزاء من روسيا والصين، يطالبون فيها بحماية واستمرارية مؤسسة الدالاي لاما.

وشدد الدالاي لاما على أن اختيار خليفته، التناسخ الخامس عشر، سيكون مسؤولية “حصراً” مكتب الدالاي لاما المعروف باسم “صندوق غادن فودرانغ”، مؤكداً أن هذا الصندوق هو السلطة الوحيدة المخولة رسمياً الاعتراف بالتناسخ المقبل، وأن “لا تملك أي جهة أخرى سلطة التدخل في هذه المسألة”.

ويأتي هذا التصريح في ظل مخاوف متزايدة لدى التيبتيين في المنفى من إمكانية تدخل الحكومة الصينية لتعيين خليفة يخدم مصالحها، خصوصاً بعد أن تصف الصين الدالاي لاما بالانفصالي المتمرّد.

يذكر أن الدالاي لاما يعيش منذ فراره من التيبت عام 1959 في الهند، حيث يؤوي آلاف من أتباعه في المنفى، ويواجه منذ سنوات ضغوطاً دولية ومحلية للحفاظ على تراث التيبت الروحي والسياسي في مواجهة سيطرة بكين.

الرئيس الفنزويلي يتهم “واتس آب” بالتجسس ويزيل التطبيق من هاتفه

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تطبيق “واتس آب” بالتجسس، معلناً إلغاء تثبيته من هاتفه المحمول، ضمن حملته لمقاطعة المنصة الشهيرة. وأكد مادورو أن حكومته تعمل على تطوير نظام مراسلة بديل لدعم الخصوصية والأمن السيبراني.

وجاء هذا القرار في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أغسطس 2024، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصاً وإصابة أكثر من 200 واعتقال نحو 2400، حيث دعا مادورو أنصاره إلى استخدام تطبيقات أخرى مثل “تلغرام” والتطبيق الصيني “وي تشات”.

وخلال برنامجه الأسبوعي، قال مادورو: “لقد حذفت ‘واتس آب’ من حياتي.. وداعاً ‘واتس آب’.. ارحل يا ‘واتس آب’.. أنا لا أحبك.. أنت نظام تجسس”. وأضاف أن “واتس آب” يتجسس على المستخدمين ويعرف كل تفاصيل حياتهم، متهمًا المنصة بالوقوف وراء حملة “حرب نفسية” تهدف إلى زعزعة استقرار حكومته.

ورغم هذه الاتهامات والدعوات لمقاطعة التطبيق، لم يتم حظر “واتس آب” رسمياً في فنزويلا، ولا يزال التطبيق متاحاً للاستخدام.