بين زلازل وجرائم وهجمات متفرقة.. أحداث مأساوية وهجمات أمنية تهزّ العالم

شهدت الساحة الدولية والعالمية خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية والمثيرة للقلق، بدءًا من زلزال قوي هز العاصمة الكولومبية بوغوتا وأثار موجة رعب بين سكانها، مرورًا بجريمة مروعة في ولاية واشنطن الأمريكية راح ضحيتها أطفال أبرياء، وهجوم بالسلاح الأبيض في ميونيخ بألمانيا أودى بحياة المهاجمة، وانتهاءً بحوادث أمنية وقانونية متفرقة تشمل احتجاز نجم تيك توك، وسجن امرأة بريطانية سرقت أموالًا طائلة، وحوادث مميتة في مناورات عسكرية، وعمليات أمنية ناجحة في الجزائر والكويت، بالإضافة إلى قضايا إنسانية وإنقاذية تحركت على الساحة الاجتماعية، في ظل حالة من التوتر والقلق العالمي التي تعكسها هذه الوقائع المتنوعة.

زلزال قوي يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا بقوة 6.3 درجات ويثير الذعر بين السكان

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.3 درجات العاصمة الكولومبية بوغوتا في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقاً لما أعلنه المعهد الجيولوجي الأميركي لرصد الزلازل، في هزة شعر بها السكان بشكل واضح وأثارت حالة من الذعر في المدينة.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 9:08 صباحاً بالتوقيت المحلي، ومركزه بالقرب من مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بُعد نحو 170 كيلومتراً شرق العاصمة.

وشهدت بوغوتا اهتزازاً واضحاً في المباني، حيث دوّت صفارات الإنذار في أنحاء المدينة، وسارع الناس بالنزول إلى الشوارع في حالة من الهلع، بينما تجمع عشرات السكان في الحدائق والأماكن المفتوحة وهم لا يزالون بملابس النوم، وشوهدت عائلات تحاول تهدئة أطفالها، بينما كان البعض يبحث عن حيواناتهم الأليفة التي فرت خلال الهزة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن امرأة مسنة قولها أثناء نزولها عبر درج أحد المباني: “كان الزلزال قوياً للغاية”، في شهادة تعكس حجم الرعب الذي خلفه الزلزال في نفوس السكان.

وتقع كولومبيا ضمن منطقة نشطة زلزالياً، وتحديداً في مناطقها الوسطى. وكان زلزال مدمر قد ضرب البلاد عام 1999 بقوة 6.2 درجات بالقرب من أنسيرمانويفو، ما أسفر حينها عن مقتل نحو 1200 شخص.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار جسيمة، فيما تواصل السلطات المحلية تقييم الأوضاع والتأكد من سلامة المنشآت والبنية التحتية.

جريمة مروعة تهز واشنطن.. جندي أمريكي يقتل بناته الثلاث خلال رحلة تخييم والسلطات تطلق حملة مطاردة واسعة

وسّعت السلطات الأميركية عمليات البحث عن الجندي السابق ترافيس كاليب ديكر، المتهم بقتل بناته الثلاث خلال رحلة تخييم مأساوية قرب مدينة ليفنوورث بولاية واشنطن، في جريمة أثارت صدمة عارمة في أوساط المجتمع المحلي.

وتم العثور على جثث الطفلات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و9 سنوات، داخل معسكر ناءٍ في منطقة جبلية وعرة، حيث كانت الأسرة قد خرجت في رحلة تخييم.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن ديكر (32 عاماً)، الذي خدم سابقاً في الجيش الأميركي لمدة ثماني سنوات وشارك في مهمة قتالية بأفغانستان، يُعتبر مسلحاً وخطيراً، ما دفع السلطات إلى إغلاق مناطق واسعة من مسار “باسيفيك كريست تريل” الشهير، واستدعاء الحرس الوطني للمساعدة في عمليات التمشيط الجوي عبر المروحيات.

وكشفت وثائق قضائية أن الزوجة السابقة للمتهم كانت قد حذّرت من تدهور حالته النفسية، مشيرة إلى أنه كان يعيش في شاحنته ويعاني من اضطرابات واضحة، ما دفعها لطلب تعديل اتفاقية الحضانة.

وأثار الحادث جدلاً بشأن فعالية نظام الإنذار الخاص باختطاف الأطفال، بعد أن تبين أن الإنذار لم يُفعل رغم بلاغ الأم باختفاء بناتها. وقد تجاوزت التبرعات المخصصة لدعم الأم مليون دولار، وسط موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حين أعلنت السلطات عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المتهم، تتواصل عمليات المطاردة المكثفة في المناطق الجبلية التي تعرف بصعوبة تضاريسها وبرودة طقسها.

هجوم بسكين في ميونيخ الألمانية يُصيب شخصين.. والمهاجمة تفارق الحياة

أصيب رجل (56 عامًا) وامرأة (25 عامًا) بجروح في هجوم بسكين نفذته امرأة في ميونيخ مساء الأحد، وأكدت صحيفة “بيلد” أن المهاجمة مواطنة بلغارية تبلغ من العمر 30 عامًا، وسكنت بالقرب من مكان الحادث.

وأُطلق النار على المرأة أثناء محاولتها مقاومة الشرطة، وتوفيت لاحقًا في المستشفى.

ولم تحدد السلطات حتى الآن دوافع الهجوم أو حالة الضحايا، مع توقع احتمال وجود اضطراب نفسي لدى المهاجمة.

ألمانيا.. امرأة تهاجم بسلاح أبيض زوار مهرجان “أكتوبرفست” العالمي للبيرة في ميونيخ

شنت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً هجومًا بسكين على عدد من رواد مهرجان “أكتوبرفست” العالمي للبيرة بمدينة ميونيخ، وفقاً لما أفادت به صحيفة “بيلد” الألمانية.

وبحسب الصحيفة، تعرض عدة أشخاص للطعن، واستجابت الشرطة بإطلاق النار على المهاجمة التي نقلت إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية طارئة، لكنها توفيت متأثرة بجروحها، وحتى الآن، لم تُعلن السلطات عن دوافع الهجوم، كما لم تصدر أي بيانات رسمية حول عدد المصابين جراء الحادث.

احتجاز نجم تيك توك الإيطالي خابي لامي في مطار لاس فيغاس بسبب انتهاء تأشيرته

أعلنت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) احتجاز سيرينج خابان لامي، المعروف بـ “خابي لامي”، أحد أشهر مستخدمي تيك توك، بسبب تجاوز مدة صلاحية تأشيرته.

لامي، البالغ من العمر 25 عامًا، دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل، وتم احتجازه في 6 يونيو في مطار هاري ريد الدولي بلوس فيغاس، نيفادا، وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم، وغادر البلاد طواعيةً.

يُذكر أن خابي لامي يتابعه أكثر من 162 مليون شخص على تيك توك، وهو سفير نوايا حسنة لليونيسف.

السجن لامرأة بريطانية سرقت نصف مليون جنيه لإنفاقها على مشاهير “تيك توك”

قضت محكمة بريطانية بسجن كاثرين جرينال، أم لطفلين وتبلغ 29 عامًا، لمدة 28 شهرًا بعد سرقتها أكثر من 443 ألف جنيه إسترليني من شركة “نيو ريج” التي كانت تعمل بها مديرة حسابات، وإنفاق معظمها على شراء رموز دعم لمشاهير “تيك توك”.

وكشفت التحقيقات أن جرينال استغلت منصبها لتحويل الأموال إلى حسابها الشخصي، وأخفت ذلك عبر تزوير التقارير المالية. وأنفقت أكثر من 300 ألف جنيه عبر مئات المعاملات على “تيك توك”، والباقي على السفر والتسوق.

ورغم التماس محاميها تخفيف العقوبة نظرًا لظروفها الأسرية، رفض القاضي ذلك مؤكدًا أن حجم السرقة وأثرها على الشركة لا يبرران التساهل، واصفًا أفعالها بأنها “خيانة صادمة للثقة”.

مقتل رقيب أمريكي في حادث تصادم أثناء استعدادات لمناورة عسكرية في هنغاريا

لقي رقيب أمريكي حتفه في حادث تصادم مركبات عسكرية وقع في الخامس من يونيو خلال استعدادات لمناورة Saber Guardian 25 بالقرب من معسكر كروفت في هنغاريا، حسبما أعلنت قيادة الفرقة 101 المحمولة جوا بالجيش الأمريكي.

وأوضح البيان أن الرقيب الذي كان يعمل كرامي في اللواء القتالي المتنقل الثاني التابع للفرقة 101، أصيب بجروح قاتلة نتيجة الحادث، ولم تكشف السلطات الأمريكية عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد أسبابه.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، مقتل أربعة جنود أمريكيين فقدوا خلال تدريب عسكري في ليتوانيا إثر غرق مدرعة مجنزرة في مستنقع، مما أسفر عن وفاة جميع أفراد الطاقم.

القلق يتصاعد في نيو إنغلاند… العثور على الجثة رقم 13 يعيد شبح القاتل المتسلسل

يتواصل القلق في منطقة نيو إنغلاند الأميركية بعد العثور على جثة أدريانا سوازو، الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، في غابة بمدينة ميلتون بولاية ماساتشوستس، في واقعة هي الثالثة عشرة ضمن سلسلة من الوفيات الغامضة التي شهدتها المنطقة منذ مارس الماضي.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة نورفولك، عُثر على جثة سوازو صباح الأحد 1 يونيو، دون وجود علامات إصابة واضحة، بينما لا تزال أسباب الوفاة قيد التحقيق من قبل مكتب الطب الشرعي.

وتنضم سوازو إلى قائمة طويلة من الضحايا، وُجدت جثثهم في ولايات ماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند ومين، معظمها في مناطق نائية أو مشجرة، ما عزّز من مخاوف السكان بشأن احتمال وجود قاتل متسلسل طليق.

وبينما تنوعت ظروف هذه الحالات، من جثث مقطّعة إلى وفيات غامضة، ترفض السلطات حتى الآن الربط بين هذه الوقائع، وتصر على أن التحقيقات تُجرى بشكل منفصل لكل حالة، مع غياب أي دليل جنائي مباشر يشير إلى وجود صلة بينها.

أقارب الضحايا، من جانبهم، يطالبون بإجابات. وقالت ميلاني بيزارو، شقيقة أدريانا، في تصريح لوسائل إعلام أميركية: “كل ما نريده هو الحقيقة. لا نوجه الاتهام لأحد، لكن ما حدث يثير الريبة. كانت مع أحدهم قبل وفاتها، وعائلتنا تستحق أن تعرف ما الذي حدث فعلاً”.

في غضون ذلك، تتزايد الضغوط على الأجهزة الأمنية لتوضيح ما إذا كانت هذه الحالات مجرد حوادث متفرقة أم أن نيو إنغلاند تقف بالفعل أمام نمط قاتل يثير شبح “القاتل المتسلسل” الذي طالما أرعب المجتمعات الأميركية.

ومنذ بداية مارس 2025، توالت الاكتشافات المروعة لجثث في أنهار وغابات وطرقات نائية، دون تفسير واضح. ورغم كثافة الحوادث، لا تزال التحقيقات دون نتائج حاسمة، ما يعمّق الغموض ويزيد المخاوف من أن القاتل قد لا يكون قد أنهى مهمته بعد.

الجيش الجزائري يعلن مقتل “أبو بشرى” و”حمزة السوفي” في عملية بمنطقة خنشلة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين اثنين في عملية بحث وتمشيط نفذتها يوم 3 يونيو 2025 بمنطقة واد بودخان في القطاع العسكري بخنشلة شمال شرق الجزائر، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الجزائرية.

وأفاد البيان بأن العملية أسفرت عن استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما تم تحديد هوية المسلحين القتلى، وهما مريخي عبد الرحمان المعروف بـ”حذيفة أبو بشرى”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2007، وحدد الهاشمي المعروف بـ”حمزة السوفي”، المنضم للجماعات الإرهابية منذ عام 2006.

وأشار البيان إلى أن المسلحين كانا يصنفان أميرين ضمن جماعات إرهابية مسلحة نشطة في شرق البلاد.

مديرية الأمن العام الأردني تضبط فتاة أساءت لجمهور بلد شقيق بفيديو متداول

ألقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الأردني القبض على فتاة بعد نشرها فيديو أساءت فيه إلى بلد شقيق وجمهوره، وفقاً لمصدر أمني أردني، وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت جارية، وسيتم إحالة الفتاة إلى القضاء بعد الانتهاء منها.

وشددت مديرية الأمن العام، عبر منصاتها الرسمية، على عدم التهاون مع هذه الفئة القليلة التي لا تمثل قيم وأخلاق الأردنيين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة ويتجاوز أطر وأخلاقيات التشجيع الرياضي.

وجاءت هذه الخطوة بعد تداول واسع لمقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه الفتاة وهي توجه إهانات لجماهير العراق، التي احتفلت بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم لكرة القدم 2026.

تجدر الإشارة إلى أن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 شهدت منافسة قوية بين منتخبي العراق والأردن، حيث تأهل الأردن وكوريا الجنوبية مباشرة، فيما يحل منتخب العراق ضيفاً على الأردن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات.

وزارة الداخلية المصرية تضبط 4 أجانب يتاجرون بمخدر “الآيس” في مدينة نصر

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على تشكيل عصابي أجنبي مكون من أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بتورطهم في الاتجار بمخدر “الآيس” في منطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

وجاء الضبط بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق نشاط المتهمين في تجارة المخدرات، وكشفت عمليات الفحص والتحري عن تحديد هويتهم ومكان إقامتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث تم ضبطهم بحوزتهم كمية من مخدر “الآيس” ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة تجارة المخدرات، خاصة تلك التي تستهدف الشباب، وتعكس التزام السلطات المصرية باستخدام كافة الوسائل، بما في ذلك مراقبة المنصات الرقمية، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

ويُعتبر مخدر “الآيس” من المواد شديدة الخطورة التي تسبب الإدمان بسرعة، وتؤثر سلبًا على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل مكافحة تداوله أولوية أمنية في القاهرة ومختلف أنحاء البلاد.

اعتداء وحشي على مسؤول حكومي خلال حملة إزالة تعديات في سوهاج يثير غضباً واسعاً

شهدت محافظة سوهاج جنوبي مصر واقعة اعتداء عنيف على مسؤول حكومي أثناء تنفيذ حملة لإزالة تعديات بالبناء، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر، ما أثار تفاعلاً واسعاً وغضباً على منصات التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة المصرية القبض على شخصين متهمين بالاعتداء على مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية في سوهاج، طلعت شوقي بشير، الذي كان يترأس حملة لإزالة مبانٍ مخالفة أقيمت على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية.

وأظهرت تحقيقات أجهزة الأمن أن المعتدين هما نجلا المواطنة المالكة للأرض، “ناصر ع.” و”محمد ع.”، اللذان هاجما المسؤول بالضرب ورشقوه بالحجارة، ما تسبب له بجروح بالغة في الوجه والعين، وسقوطه أرضاً وسط نزيف حاد، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ تظهر وجه المسؤول غارقاً بالدماء، مما أثار حالة من الغضب والاستنكار.

وتم نقل الموظف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، في حين تم التحفظ على المتهمين بقسم شرطة سوهاج لاستكمال التحقيقات.

الكويت.. إحباط محاولة تهريب 50 كيلوغراماً من المخدرات قادمة من أوروبا

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، اليوم، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغ وزنها الإجمالي نحو 50 كيلوغراماً، تم شحنها من إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت الجمارك في بيان رسمي، أن عملية الضبط تمت بعد أن اشتبه فريق الاستهداف الجمركي في محتوى عدد من الحقائب القادمة، ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق باستخدام الوسائل الفنية المتقدمة.

وأسفر التفتيش عن ضبط 33 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى 17 كيلوغراماً من عشبة الماريخوانا.

وأكدت الإدارة استمرار جهودها في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة، مشيدة بيقظة كوادرها وفعالية أنظمة التفتيش والاستهداف.

شاب مغربي مكبل بالسلاسل منذ 22 عاماً يثير تعاطفاً واسعاً.. ووالدته تناشد الملك للتدخل

هزّت قضية إنسانية مؤلمة الرأي العام المغربي بعد تداول شهادات مؤثرة عن معاناة شاب مكبل بالسلاسل منذ أكثر من عقدين، في قرية لالة ميمونة بإقليم القنيطرة شمالي العاصمة الرباط، وسط مطالب واسعة بتدخل عاجل من السلطات.

وبحسب ما أورده موقع “هيسبريس” المغربي، يعاني الشاب، البالغ حالياً من العمر 36 عاماً، من اضطراب نفسي غامض ظهرت أعراضه وهو في سن الرابعة عشرة، حيث فقد القدرة على التواصل والنطق، وأصبح يمشي على أطرافه ويضحك دون سبب، كما فقد السيطرة على وظائفه الجسدية.

وأوضحت والدته، عائشة الدرقاوي، أن الأسرة اضطرت إلى تقييده بالسلاسل الحديدية خوفاً من إيذائه لنفسه أو للآخرين، مؤكدة أنها طرقت أبواب العلاج النفسي في مراحل مبكرة من المرض دون جدوى، بينما تعيش الأسرة في عزلة اجتماعية خانقة بسبب حالته.

وأضافت: “لا أحد يزورنا أو يقترب من بناتي للزواج بسبب وضع ابني، وكل زيارة للطبيب تحتاج مصاريف لا نملكها”، مشيرة إلى أن رب الأسرة يعمل يومياً لتأمين قوت العائلة، لكن تكلفة العلاج تبقى بعيدة عن متناولهم.

ووجهت الأم نداء مؤثراً إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس للتدخل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، قائلة: “نريد فقط أن نعرف طبيعة مرضه، وأن يحصل على علاج مناسب”.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المغاربة عن تعاطفهم مع الأسرة، مطالبين الجهات الصحية والاجتماعية المختصة بالتحرك العاجل لتقديم الدعم والرعاية.

هبوط طائرة خليجية اضطرارياً في مطار الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة.. وسلامة جميع الركاب

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت هبوط طائرة تابعة لطيران الخليج (الرحلة GF213) بسلام في مطار الكويت الدولي، عقب تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، مؤكدة أن جميع الركاب بخير ولم تسجل أي أضرار.

وأوضحت الإدارة، في بيان نُشر عبر منصة “إكس”، أن الجهات المختصة تعاملت على الفور مع البلاغ وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، حيث هبطت الطائرة بسلام وتم إخلاء الركاب بنجاح، ونُقلوا إلى صالة معزولة للتأكد من سلامتهم وخضوعهم للإجراءات الأمنية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والطيران المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة، عبد الله الراجحي، إن الركاب بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن حركة الرحلات في المطار لم تتأثر بالحادث، وأن السلطات تحفظت على الشخص المتسبب في البلاغ الكاذب، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد الراجحي أن الإدارة تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشيدًا بتفاعل وتعاون الفرق المعنية، ومؤكدًا التزام الطيران المدني بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال الملاحة الجوية.

يُذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني توقعت مؤخرًا أن تشهد عطلة عيد الأضحى حركة سفر كثيفة، تصل إلى 236 ألف مسافر عبر 1737 رحلة، مع تفضيل وجهات مثل دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، وفق ما نقلته صحيفة “الراي”.

اليمن.. مسلح يفتح النار داخل مسجد في البيضاء ويوقع 12 مصابًا بين قتيل وجريح

قُتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار داخل مسجد في محافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء، في حادثة وصفت بـ”المجزرة المروعة”، بحسب مصادر طبية وأمنية محلية.

وأوضح مدير عام الصحة في محافظة البيضاء، مجاهد الخطري، المعيّن من قبل جماعة الحوثي، أن الحادثة وقعت أثناء صلاة المغرب مساء السبت داخل مسجد في قرية “قرن الأسد” بمديرية العرش، مشيراً إلى أن الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات في البيضاء وذمار لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم مسلح المسجد أثناء وجود عشرات المصلين، وشرع بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ورجّحت المصادر أن يكون المسلح مختلاً عقلياً، مشيرة إلى أنه لاذ بالفرار فور تنفيذ الهجوم.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على المحافظة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ العملية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات ودوافع الهجوم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل التدهور الأمني الذي يشهده اليمن جراء النزاع المستمر منذ عام 2014، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، والذي خلّف أوضاعاً أمنية وإنسانية مأساوية في مختلف أنحاء البلاد.