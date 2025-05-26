بين سخرية وتساؤلات.. صفعة بريجيت لـ«ماكرون» في فيتنام تشعل مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتلقى صفعة من زوجته بريجيت لحظة وصوله إلى فيتنام، موجة واسعة من التفاعل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، يوثق لحظة فتح باب الطائرة الرئاسية في مطار فيتنام، حيث ظهر ماكرون في حالة من الذهول بينما تمتد ذراعان نحوه وتصفعه على وجهه، قبل أن تظهر بريجيت ماكرون إلى جانبه مرتدية سترة حمراء، ما عزز الاعتقاد بأنها صاحبة الصفعة.

أحد الحسابات المعلّقة على الفيديو كتب: “الإذلال: بمجرد وصوله إلى فيتنام، وجد إيمانويل ماكرون نفسه في خضم مشادة كلامية مع بريجيت… في اللحظة التي فُتح فيها باب الطائرة”.

تعليقات أخرى ربطت الحادث بما وصفته بـ”غيرة” بريجيت، إذ كتب أحد النشطاء: “يبدو أن بريجيت علمت بعلاقة ماكرون بزيلينسكي وستارمر، وهي غير راضية عنها”، في إشارة ساخرة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر.

وذهب أحد المعلقين إلى أبعد من ذلك قائلاً: “رئيسنا الشاب في الواقع طفل معتدى عليه. كيف له أن يدعي أنه يضمن عظمة فرنسا وهو نفسه مُضطهد من زوجته؟”، فيما كتب آخر: “تخرج يد من سترة حمراء وتصفع الرئيس. هذا ليس مشهداً كوميدياً، بل وصول ماكرون وبريجيت الرسمي إلى فيتنام”.

وأمام تصاعد التفاعل، سارع قصر الإليزيه إلى نفي صحة الفيديو في بادئ الأمر، إلا أن مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي قللت من أهمية الواقعة، موضحة أن ما حدث لا يعدو كونه “مداعبة لطيفة” بين الزوجين قبل انطلاق البرنامج الرسمي للزيارة.

وجاء في توضيح من فريق ماكرون: “كانت لحظة استرخاء ما قبل بدء البرنامج الرسمي، وكان الزوجان يتمازحان. إنه مشهد من الألفة بينهما. ولم يكن الموقف ليتطلب أكثر من ذلك حتى يتحول إلى مادة خصبة لأصحاب نظريات المؤامرة”.

يُذكر أن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى فيتنام تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين باريس وهانوي، وسط اهتمام إعلامي متزايد بتفاصيلها غير الرسمية.

ماكرون يعلّق على صفعة زوجته: “كنا نمزح.. تحولت إلى كارثة عالمية”

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يظهر تلقيه صفعة على وجهه من زوجته بريجيت لحظة وصولهما إلى فيتنام، مؤكداً صحة ما حدث ومقللاً من أهميته.

وقال ماكرون لوسائل إعلام غربية: “كنا نتجادل، كنا نمزح… نحن نتشاجر ونمزح، وفوجئنا برؤية الأمر يتحول إلى كارثة عالمية”.

ونفى الرئيس الفرنسي وجود أي “نزاع عائلي”، واصفًا التفاعل الكبير مع الحادثة بأنه “جنون بعض الشيء”، وأضاف: “على الناس أن يهدأوا… أرى الكثير من المجانين يقضون أيامهم في شرح الأمور”.

https://twitter.com/Trump_Fact_News/status/1926764341686108205?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1926764341686108205%7Ctwgr%5E44fe1bbd9c94209dd54a3016ae4291cbde9b4cc6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1677047-D8B9D984D985D8AA-D8B9D984D8A7D982D8AAD987-D8A8D8B2D98AD984D986D8B3D98AD983D98A-D8B5D981D8B9D8AA-D8A8D8B1D98AD8ACD98AD8AA-D985D8A7D983D8B1D988D986-D984D984D8B1D8A6D98AD8B3-D8A7D984D981D8B1D986D8B3D98A-D8AAD8ABD98AD8B1-D8AAD981D8A7D8B9D984D8A7%2F

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https://twitter.com/camille_moscow/status/1926902122878017639?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1926902122878017639%7Ctwgr%5E44fe1bbd9c94209dd54a3016ae4291cbde9b4cc6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1677047-D8B9D984D985D8AA-D8B9D984D8A7D982D8AAD987-D8A8D8B2D98AD984D986D8B3D98AD983D98A-D8B5D981D8B9D8AA-D8A8D8B1D98AD8ACD98AD8AA-D985D8A7D983D8B1D988D986-D984D984D8B1D8A6D98AD8B3-D8A7D984D981D8B1D986D8B3D98A-D8AAD8ABD98AD8B1-D8AAD981D8A7D8B9D984D8A7%2F