بين مراقبة حظر سلاح والهجرة.. مسؤول أوروبي يوضح هدف إيريني

قال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو إنّه لا يمكن لعملية إيريني أن تمارس نشاطها في المياه الإقليمية الليبية، إذ تقوم سفنها بدوريات في منطقة محددة، وهي ليست تلك التي تمرّ فيها طرق الهجرة الرئيسية.

وأضاف ستانو في إيجاز صحفي الإثنين أن العملية أنشئت لتنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، أما مكافحة المتاجرين بالبشر والهجرة فتُعد هدفا ثانويا على حد تعبيره.

وأشار ستانو إلى أنّه لا يمكن التعليق على عمليات سفن البعثة ودورها في الإنقاذ، لافتا إلى أنّها ستتدخل مثل أية سفينة أخرى إذا كانت قريبة من موقع الإنقاذ ولكن عملها هو تشغيلي بحت.

وأطلق الاتحاد الأوروبي أواخر مارس من عام 2020 عملية إيريني البحرية بهدف تنفيذ قرار الأمم المتحدة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهي عملية عسكرية تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشتركة.