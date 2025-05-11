بين 136 و12 دولاراً.. تعرف إلى ترتيب ليبيا في قائمة أغلى وأرخص وجبات الغداء في مطاعم العالم!

كشفت دراسة حديثة أن تكلفة وجبات الغداء في المطاعم تختلف بشكل لافت من دولة إلى أخرى، حيث سجّلت آيسلندا وسويسرا أعلى الأسعار، بينما جاءت باكستان وبنغلاديش في صدارة الدول الأرخص.

وبحسب نتائج الدراسة التي أعدّتها وكالة “نوفوستي” الروسية استناداً إلى بيانات مفتوحة والتي شملت 120 دولة، بلغ متوسط كلفة وجبة الغداء لشخصين في مطعم نحو 48 دولاراً. وتربعت سويسرا على رأس القائمة بمتوسط 136 دولاراً، تلتها آيسلندا بـ131 دولاراً. اللافت أن الكاميرون كانت الدولة غير الأوروبية الوحيدة ضمن الدول الأغلى، بتكلفة تجاوزت 110 دولارات.

وجاءت بعدها دول مثل الدنمارك (104 دولارات)، بربادوس (98 دولاراً)، النرويج (95 دولاراً)، وبلجيكا (88.5 دولاراً)، فيما سجلت كل من أيرلندا، لوكسمبورغ، وهولندا تكلفة تقارب 88 دولاراً للوجبة لشخصين.

أما على الطرف الآخر من التصنيف، فقد احتلت بنغلاديش المركز الأول في فئة الدول الأرخص، بتكلفة 12 دولاراً فقط لوجبة غداء لشخصين. وتلتها باكستان (12.5 دولاراً)، والهند (14 دولاراً)، ثم طاجيكستان، إندونيسيا (14.5 دولاراً)، وليبيا (17 دولاراً).

واختتمت قائمة الدول الأرخص كل من نيبال، بوليفيا (18.2 دولاراً)، قرغيزستان (19 دولاراً)، ومصر (19.4 دولاراً).

أما روسيا، فحلّت في المرتبة 78 عالمياً، بمتوسط إنفاق يبلغ 33 دولاراً لوجبة غداء لشخصين، وهو ما يضعها في النصف الأدنى من القائمة.

الدراسة تسلط الضوء على التباينات الكبيرة في تكاليف المعيشة بين الدول، وخصوصاً ما يتعلق بالقطاع الغذائي والخدمات في المطاعم. هل تفكر بالسفر؟ هذا التقرير قد يساعدك في تقدير ميزانيتك!