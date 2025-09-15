بيونغ يانغ تدين بشدة اتهامات واشنطن وتؤكد: وضعنا كدولة نووية «لا رجعة فيه»

أصدرت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بيانًا شديد اللهجة تدين فيه الولايات المتحدة الأمريكية بعد تناولها برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية في جلسة حديثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي بيانها الرسمي، أكدت البعثة أن وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية “تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، وأصبح لا رجعة فيه”، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير هذا الواقع.

رد قوي على اتهامات الولايات المتحدة

أدانت بيونغ يانغ ما وصفته بـ”العمل الاستفزازي” للولايات المتحدة، المتمثل في إثارة قضية برنامج الأسلحة النووية الكوري خلال جلسة الوكالة الدولية، واعتبرت ذلك تعبيرًا عن نية واشنطن العدائية المستمرة تجاه كوريا الديمقراطية.

وجاء في البيان: “ندين ونرفض بشدة الكشف مرة أخرى عن هذه النوايا العدائية ونعرب عن قلقنا الجاد إزاء العواقب السلبية المترتبة عليها”.

وقالت كوريا الديمقراطية إن واشنطن تهاجم حقها النووي بوصفه “غير قانوني”، بينما هي نفسها “تقوض النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية من خلال تعزيزها المتطرف للأسلحة النووية”، في إشارة إلى برنامج التسلح النووي الأمريكي.

رفض التدخل ونفي الشرعية الأمريكية

انتقدت بيونغ يانغ الجهود الأمريكية الرامية لنزع سلاحها النووي، ووصفتها بأنها تدخل استفزازي في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن موقفها الثابت كدولة نووية هو قرار سيادي لا يمكن التراجع عنه.

وأضاف البيان: “سنعارض ونرفض بشكل شامل أي محاولة لتغيير وضعنا الحالي”.

تطوير الصواريخ وتأكيد السياسة النووية

تأتي هذه التصريحات وسط نشاط متزايد في برامج كوريا الديمقراطية للصواريخ، حيث أعلن الزعيم كيم جونغ أون مؤخرًا زيارة لمعهد بحثي طور محركًا صاروخيًا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع، مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون، مع إعلان إجراء اختبار أرضي ناجح لهذا المحرك.

وفي إطار تحضيرات الاجتماع التاسع لحزب العمال الكوري، أكد كيم جونغ أون أن بلاده ستعرض سياسة تطوير متزامن للأسلحة النووية والقوات التقليدية، مما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية.