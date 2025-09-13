بيونغ يانغ تضاعف قدراتها العسكرية.. نووي وتقليدي في وقت واحد

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يعتزم طرح سياسة جديدة لتطوير الأسلحة النووية والقوة العسكرية التقليدية بشكل متزامن خلال الاجتماع التاسع لحزب العمال الكوري، في خطوة تؤكد استمرار بيونغ يانغ في تعزيز قدراتها العسكرية رغم الضغوط الدولية.

وأشار كيم، خلال تفقده مراكز أبحاث الأسلحة يومي الخميس والجمعة، إلى أن المؤتمر سيبحث “المضي قدمًا في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في آن واحد في إطار تطوير الدفاع الوطني”.

كما أشرف على تدريبات رماية نفذها الجيش الكوري الشمالي وتفقد موقع بناء مستشفى، ما يعكس اهتمامه بالمشاريع العسكرية والمدنية وربط القوة الدفاعية بالتنمية المحلية للبنية التحتية.

وتأتي هذه التحركات بعد زيارة كيم الأخيرة إلى بكين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الدولية ودعم موقفه العسكري والدبلوماسي.

وأشار كيم إلى تطوير أجهزة التشويش الموجّهة بالأشعة تحت الحمراء والموجات الراديوية، ومنظومات الحماية النشطة ووسائل الحماية السلبية، مؤكداً أنها عززت القدرة القتالية لقوات المدرعات بشكل استثنائي.

كما شهد اختبار التشغيل الشامل لمنظومة حماية نشطة جديدة للتصدي لهجمات أمامية وجانبية وعلوية بواسطة إطلاق حي لصواريخ مضادة للدبابات، حيث ثبت عمليًا تفوق النظام في الاستجابة وفاعلية منظومة الاستشعار وقاذفات الاعتراض الدوّارة.

وتعد كوريا الديمقراطية واحدة من الدول القليلة التي تطور وتمتلك قدرات صاروخية متنوعة، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية، في ظل تزايد التوتر الإقليمي خصوصًا مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.