بُشرى سارة للمتعافين من فيروس كورونا

عانى الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من اضطرابات التنفس، والاضطرابات الرئوية، مثل متلازمة التنفس الرئوي الحاد، ومنهم من استمرت لديه الأعراض حتى بعد التعافي.

والخبر السار أن هذه الأضرار والاضطرابات التي تُصيب الرئتين بعد الإصابة بفيروس كورونا لا تسبب الضرر الدائم للرئتين، بل إنها تتعافى بعد فترة من الوقت.

وقد وصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد إجراء العديد من الأبحاث على أشخاص تعافوا من كورونا، وأشخاص آخرين أجروا جراحة تتعلق بالرئتين من سرطان الرئة، وذلك بعد التعافي من كورونا.

وبحسب ما نقل موقع “الطبي”، فقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه تماماً بدلالة الفحص السريري وفحوصات التصوير بالأشعة، كانت أنسجة الرئتين لديهم سليمة تماماً ولم تصاب بتلف دائم.

ولكن ما تزال هناك الحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث، للكشف عن أسباب تعافي البعض الكامل من فيروس كورونا، ومعاناة البعض الآخر من اعراض طويلة الأمد.

وفقاً لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، فقد أصيب حتى الآن ما يقارب 209.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وكان هناك أكثر من 4 ملايين حالة وفاة.