تأجيل اجتماعات لجنة 5+5 إلى يوم الثلاثاء

أفادت وكالة الأنباء الليبية، بتأجيل الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) والذي كان من المقرر عقده الليلة إلى صباح يوم غدا الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إنه من المتوقع وصول محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي صباح غدا إلى مدينة سرت لحضور الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم الاثنين، إلى مدينة سرت تمهيدا لانطلاق الاجتماع الرابع للجنة الليلة، بمدينة سرت بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن وفد المنطقة الغربية باللجنة يترأسه اللواء أحمد أبوشحمة، فيما يترأس وفد أعضاء المنطقة الشرقية اللواء إمراجع العمامي.

ووصل مساء الأحد، إلى مدينة سرت، وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وذكرت مصادر باللجنة لوكالة الأنباء الليبية، أن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعة فى جنيف السويسرية يوم 23 أكتوبر عام 2020.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت خلال الشهر الماضي.