تأجيل اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المقرر عقده بمدينة بنغازي يوم غداً الاثنين.

وبحسب ما نشر الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة عبر حسابه على فيسبوك، فإنه سيتم التحضير لموعد لاحق لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد أو تاريخ محدد.

ولم يذكر الناطق أسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأنه تم إلغاء الرحلة التي كانت ستقلع من مطار معيتيقة عند الساعة التاسعة من هذه الليلة وعلى متنها الوفد الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان الوفد الحكومي المكون من الحراسات والمراسم قد وصل إلى مطار بنينا مساء الاثنين، ومنعته قوات حفتر من دخول بنغازي بعد تطويقها المطار، ليعود الوفد أدراجه من بنغازي إلى مطار معيتيقة بالعاصمة، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية.

وبقي وزراء حكومة الوحدة الوطنية موجودين في مطار معيتيقة في انتظار أخذ إذن النزول في مطار بنينا، في الوقت الذي مُنِع فيه الوفد الأول من دخول بنغازي، ليتم بعد ذلك إلغاء الرحلة بالكامل.

وفي وقت سابق، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزراء الحكومة ووزراء الدولة ونواب رئيس مجلس الوزراء، لحضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث غدا الاثنين، والذي سيكون في مدينة بنغازي.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، حيث جاءت الدعوة بناء على تعليمات الدبيبة، لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث.

وأوضح الخطاب أن الاجتماع سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين.

تعلن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الاثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن. تم النشر بواسطة ‏Mohamed Hamuda -محمد حمودة‏ في الأحد، ٢٥ أبريل ٢٠٢١