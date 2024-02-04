تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال قبل يوم من انطلاقها

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الأصل في 25 فبراير الجاري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سال قوله في خطاب للأمة إنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.

وقال سال “وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم” 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في السنغال باهتمام إقليمي ودولي واسع، إذ تمر منطقة غرب أفريقيا بمتغيرات سياسية معقدة، أهمها الابتعاد عن فرنسا والتوجه نحو الشراكة اقتصاديا مع الصين.