تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار إلى يوم الأربعاء القادم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى يوم الأربعاء القادم، وذلك للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في اجتماع اليوم.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد عقدت اليوم، الاجتماع الافتراضي الأول من الجولة الثانية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة البعثة ستيفاني وليامز، ولأعضاء المشاركين في الملتقى.

انطلاق أعمال الجولة الثانية لـ ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.#ملتقى_الحوار_السياسي_الليبي #ليبيا_أولاً pic.twitter.com/BgogZ8B1Qg — UNSMIL (@UNSMILibya) November 23, 2020

وقالت البعثة في بيان لها، إن الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي مخصصة لمناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات.

ورحبت رئيسة البعثة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، بالتقدم المحرز في الجولة الأولى للملتقى التي عُـقدت في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، لا سيما الاتفاق التوافقي على خارطة طريق للفترة التحضيرية وتحديد موعد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.

وقالت وليامز للمشاركين: “لقد قطعتم خطوات مهمة إلى الأمام ورفعتم من آمال وتوقعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الوطنية.

ونبهت في ذات الوقت إلى أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين”، وفق قولها.

واستجابةً لمخاوف المشاركين بشأن التهديدات وحملات الإضرار بالسمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وليامز للمشاركين “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

كما أكدت أن “البعثة أبلغت عن عدد من هذه المنشورات لإزالتها وستواصل القيام بذلك”.

وفيما يتعلق باتهامات الرشوة، قالت وليامز إن “هذه التقارير قد أحيلت إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، للنظر في مثل هذه الأنشطة.. وإذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل إعاقة للعملية السياسية وتخضع لعقوبات”.

كما أشارت وليامز إلى أن “البعثة تواصلت مع مكتب النائب العام الليبي بالإنابة لمعالجة هذه المسألة”.

وطمأنت المبعوثة الأممية بالإنابة المشاركين أنه “بمجرد حصولنا على أي معلومات بخصوص هذه الادعاءات، ستكونون أول من يعلم”.