تأجيل العودة المدرسية إلى يوم الاثنين القادم

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اجتماعاَ موسعاَ اليوم الأربعاء، ضم مراقبي التعليم ببلديات منطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي من أجل الوقوف على استعداد المؤسسات التعليمية بهذه المراقبات لعودة الدراسة الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية فقط

وحضر الاجتماع دكتورة فوزية الترهوني عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ودكتور الطاهر حبيب مدير عام مركز المناهج التعليمية ودكتور عبد المنعم أبولائحة أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

واستعرض الحاضرون في نهاية اجتماعهم قرار المجلس الرئاسي الصادر اليوم بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراَ من مساء اليوم وتقرر في ضوء ذلك تأجيل العودة المدرسية إلى يوم الإثنين القادم بدلاَ من الموعد السابق.