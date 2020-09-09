تأجيل العودة المدرسية استجابة لتوصية لجنة مجابهة كورونا

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عن تأجيل العودة المدرسية التي كانت مقررة في 12 سبتمبر الجاري.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن وزير التعليم المكلف د. محمد عماري زايد قوله في تصريحات، إنه لن تكون هناك عودة مدرسية يوم 12 سبتمبر الجاري، استجابة لتعميم اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بعدم عودة سنوات النقل والشهادة الإعدادية حتى إعادة تقييم الوضع الوبائي للتأكد من السلامة والجهوزية.

وأضاف الوزير: “أصدرنا تعليماتنا لمدير عام المركز الوطني للامتحانات بإصدار جداول امتحانات لسنوات النقل والشهادة الإعدادية في أقرب وقت ممكن على أن تراعي التباعد الجسدي والاجتماعي في المدارس”.

وتابع: “سأتواصل مع وزير الحكم المحلي لإصدار تعميم لعمداء البلديات يتضمن مطالبة الأخيرين عدم اتخاذ أي قرار بإيقاف الدراسة إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم للتنسيق في كل ما يتعلق بذلك”.

واستطرد عماري زايد قائلاً: “خصصنا مبالغ لكل الجامعات الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، وسننظر في الميزانية المخصصة للوزارة لتوفير احتياجات المدارس الخاصة من مستلزمات مجابهة جائحة كورونا حرصًا على سلامة طلابنا

سيتم متابعة مراقبات التعليم غير الملتزمة باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا حرصًا على سلامة طلابنا

لن نهمل أبناءنا من طلاب الفئات الخاصة، ومن يقف وراء أي تقصير بخصوصهم سنتخذ إجراءات رادعة حياله