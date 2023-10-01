تأجيل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة التابعة للحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان الأحد، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر الجاري، تم تأجيله لأسباب لوجستية لمنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستساهم في عملية أعادة إعمار المدينة.

وقال رئيس اللجنة صقر الجيباني، إن المؤتمر سينعقد في الأول والثاني من نوفمبر القادم بمدينتي درنة وبنغازي.

وأعلن الجيباني إطلاق موقع إلكتروني وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي توضح أجندة المؤتمر الدولي وأهدافه، ومحاوره العلمية والتنموية، وكيفية التسجيل بالمؤتمر للشركات العالمية وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الدولية ونظيراتها من الجانب الليبي، ومعايير المشاركة.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعي مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.

البيان الصحفي للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر يلقيه ( في نسخته العربية) السيد الدكتور / صقر الجيباني رئيس اللجنة تم النشر بواسطة ‏المؤتمر الدولي لإعادة اعمار مدينة درنة و المدن والمناطق المتضررة‏ في الأحد، ١ أكتوبر ٢٠٢٣