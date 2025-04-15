تأجيل مؤتمر علمي حول «إشكاليات العزوف عن المشاركة بالانتخابات»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجامعة ليبيا المفتوحة “عن تأجيل انعقاد المؤتمر العلمي حول “إشكاليات العزوف عن المشاركة في الانتخابات”، والذي كان من المزمع عقده خلال يومي 14-15 أبريل 2025م، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه”.

وأكدت المفوضية أن “هذا التأجيل جاء لأسباب تنظيمية خارجة عن الإرادة، مع التأكيد على حرص الجهتين المنظمتين على توفير الظروف المثلى التي تضمن مشاركة فعّالة ومخرجات علمية ترتقي إلى مستوى التطلعات”.

وتثمن الجهتان “اهتمام الباحثين والمهتمين بهذا الحدث العلمي المهم، وتؤكدان أن الإعلان عن الموعد الجديد سيكون عبر القنوات الرسمية في أقرب وقت ممكن”.

وأمس، دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “المترشحين الذين لم يسجلوا بعد في سجل الناخبين، الإسراع بإتمام عملية التسجيل، حيث أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ستقفل المنظومة على تمام الساعة 11:59 ليلاً”.

وأكدت المفوضية “أن عدم التسجيل في سجل الناخبين يُعد إخلالًا بأحد شروط الترشح الأساسية، وسيترتب عليه استبعاد المترشح من القوائم النهائية، حتى وإن ورد اسمه في القوائم الأولية للمترشحين، لأن إدراج الاسم لا يُعتبر إثباتًا على استكمال الشروط القانونية”.