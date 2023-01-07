تأجيل انتخابات المجلس البلدي زلة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم السبت، تأجيل انتخابات المجلس البلدي زلّة (750 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس) إلى إشعار آخر.

وقال مستشار اللجنة باسم المودي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “فوجئنا بقوة قاهرة في بلدية زلة، ولسوء الأوضاع الأمنية تم منع العملية الانتخابية”.

وأكد المودي أن الاستعدادات اللوجستية كانت مكتملة لإجراء الانتخابات، إذ جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك وصول كل الدعم اللوجيستي لبلدية زلة، وعقد ورش تدريب موظفي المراكز الانتخابية.

يشار إلى أن أعداد الناخبين المسجلين في بلدية زلة بلغ 1496 ناخبا وناخبة، وكان من المقرر أن يختاروا قائمة واحدة من بين 4 قوائم للمجلس البلدي الجديد.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد حددت اليوم السبت لإجراء الانتخابات في بلديتي زلة والخمس التي فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين.

وذكرت اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في الخمس أن عملية الاقتراع بدأت مع التوقيت المحدد له عند الساعة 09:00 صباحا دون أي تأخير يذكر، حيث تتنافس 14 قائمة انتخابية في ثاني دورة انتخابية على مستوى البلدية.

وحتى الساعة الواحدة ظهرا بلغت نسبة المقترعين 27% من بينهم 19% من النساء و81% من الرجال بحسب رصد اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.