تأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية أممية، بتأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى وقت لاحق؛ إثر مشروع قرار روسي مضاد.

وكشفت مصادر دبلوماسية للأناضول، أنّه جرى تأجيل الجلسة المخصصة لتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة، عقب توزيع الوفد الروسي بشكل مفاجئ على بقية أعضاء المجلس مشروع قرار مضاد.

وأوضحت المصادر أنّ القرار المضاد يدعو إلى أن يكون التمديد للبعثة الأممية حتى أبريل المقبل بدلا من سبتمبر، وهو ما كان منصوص عليه في مشروع القرار الأصلي الذي أعدته بريطانيا.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن مسودة المشروع الروسي طالبت أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا دون مزيد من التأخير.