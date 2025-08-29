تأجيل فعالية وصال في زمن الاتصال بسبب «اختراق أمني» محتمل

أصدرت وزارة الدولة لشؤون المرأة تنويهًا رسميًا لجميع المشاركين والجهات المعنية، أعلنت فيه عن تأجيل فعالية “وصال في زمن الاتصال” التي كانت مقررة تحت إشراف الوزارة، وذلك نظرًا لوجود اختراق أمني محتمل مرتبط برابط الفعالية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء حرصًا على سلامة جميع المشاركين وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعلومات. وأشارت إلى أن التوعية بالأمن السيبراني وحماية النساء تبقى من أولوياتها الأساسية، وأنها ستبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت الوزارة أن الموعد الجديد للفعالية سيتم الإعلان عنه قريبًا، متمنية السلامة للجميع.