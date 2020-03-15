تأجيل محاكمة نتنياهو بسبب «كورونا»

ستعقد في 24 مايو “بسبب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا [ارشيف]

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأحد، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة أن المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 مارس/ آذار، بقراءة لائحة الاتهام بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ستعقد في 24 مايو/ أيار “بسبب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا”.

وأضاف محكمة القدس في بيان الأحد: “على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، قررنا إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 أيار/مايو 2020”.

وقررت وزارة العدل السبت الحد من الأنشطة في المحاكم إلا للحالات الطارئة.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا.

وينفي نتنياهو التهم، ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

ويُجري نتنياهو حالياً مفاوضات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعدما لم ينجح بتحقيق غالبية كبيرة أمام منافسه الوسطي بيني غانتس في انتخابات 2 آذار/مارس التشريعية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي من جديد مساء السبت إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت آخر حصيلة لوزارة الصحة الإسرائيلية إلى إصابة 200 شخص بالفيروس.

وأعلنت إسرائيل السبت عن إجراءات جديدة للتصدي للفيروس، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

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