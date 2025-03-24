تأجيل موعد اختبارات «الفترة الثانية» للشهادات العامة  

أصدر المركز الوطني للامتحانات، “تعميماً بشأن ترحيل موعد اختبارات الفترة الثانية للشهادات العامة أسبوعاً درسياً“.

وجاء في التعميم: “نظراً لتزامن اختبارات الفترة الثانية للشهادات العامة بعد انقضاء عطلة العيد المقررة في قرار وزير التربية والتعليم مباشرة، نأمل منكم التعميم على المؤسسات التعليمية التابعة لكم بشأن ترحيل موعد اختبارات الفترة الثانية للشهادات العامة أسبوعا دراسيا على تبدأ بتاريخ 13 ابريل 2025م وتنتهي كحد أقصى بتاريخ 2025 ابريل 24 م وذلك لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المرجوة من هذه الاختبارات”.