أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تأجيل موعد فتح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس أمام حركة سفر المواطنين والذي كان من المقرر غدا الخميس إلى يوم الاثنين القادم الموافق 24 يونيو 2024م.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن سبب التأجيل يأتي لاستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتح المنفذ بالكامل.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المنفذ حالياً مفتوح أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.

وفي 12 يونيو الجاري، أعلن وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عقب اجتماعه مع نظيره التونسي خالد النويري في العاصمة طرابلس، الاتفاق أمنيا بين ليبيا وتونس على فتح معبر رأس جدير الحدودي جزئيا أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية قبل افتتاحه أمام حركة العبور رسميا في الــ20 من الشهر الجاري.

هذا واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، وزير الداخلية التونسي خالد النويري والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وناقش اللقاء آلية فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس.

ووقع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني، بإشراف رئيس الوزراء.

ويتضمن المحضر الموقع بين الجانبين، فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.