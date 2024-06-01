تأجيل موعِد اِنطلاق الأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت اللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم، تأجيل موعِد اِنطلاق الفعاليات الخاصة بإحياء الأسبوع العربي لِلبرمجة في ليبيا، إلى الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق 6 يونيو.

وقالت اللجنة في بيان، إن الهدف من التأجيل ضمان مشاركة أكبر عَدد من المهتمّين من المدرّسين والطّلاب، وكذلك لتعزيز مشاركة ممثّلين عن المؤسّسات الوطنية والإقليمية ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجمِيع للاستعداد والمشاركة الفعّالة في هذه التّظاهرة الهامّة.

ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة، لتعزيز مهارات البرمجة والتكنولوجيا بين الشباب.