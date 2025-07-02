تأخير تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.. أمريكا توضح الأسباب وتربطها بأولوية حماية مصالحها

أوضح ماثيو ويتيكر، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن تأخير تسليم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يعود بشكل أساسي إلى أولوية المصالح الأمريكية والحاجة لضمان توفر الاحتياطيات الدفاعية للولايات المتحدة.

وفي تصريحات لشبكة “فوكس بيزنس”، قال ويتيكر: “أعتقد أن أهم ما يجب فهمه هو مفهوم ‘أمريكا أولاً’، علينا أن نهتم باحتياجات الولايات المتحدة أولاً، وهذا ما يفعله البنتاغون دائمًا، وهو التأكد من امتلاك الولايات المتحدة للقدرات الدفاعية الاستراتيجية اللازمة لإظهار قوتها”.

وأضاف أن قرار تعليق الإمدادات كان ضروريًا لضمان توافر أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ “باتريوت”، وغيرها من الموارد التي تحمي الأراضي الأمريكية.

وأشار ويتيكر إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن “امتلاك كل ما تحتاجه لضمان نجاحها في ساحات المعارك، أينما كانت”، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في إطار الحفاظ على أمن البلاد واستعداداتها الدفاعية.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قررت تعليق تسليم بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي والذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب تناقص مخزوناتها الدفاعية.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هذا القرار اتخذ بسبب المخاوف من انخفاض مخزون الأسلحة الأمريكية إلى مستويات حرجة، ما قد يؤثر على قدرة الجيش الأمريكي على مواجهة التهديدات المحتملة.

وقالت المصادر إن وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، إلبريدج كولبي، هو من اتخذ القرار بعد مراجعة شاملة لمخزونات الذخائر في البنتاغون، مشيرة إلى أن عدد قذائف المدفعية، وصواريخ الدفاع الجوي، والذخائر الدقيقة كان يتراجع بشكل ملحوظ، مما استدعى تعليق بعض عمليات الشحن إلى أوكرانيا حفاظًا على القدرات الدفاعية للولايات المتحدة.

الخارجية الروسية تتهم الأمين العام للأمم المتحدة بتجاوز سلطاته وتقويض الثقة في المنظمة

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتجاوز سلطاته ويقوض الثقة في المنظمة الدولية بتصريحاته الأخيرة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “بتصريحاته، يتجاوز غوتيريش سلطته بشكل كبير وينتهك المعايير الأخلاقية للمسؤول الدولي”.

وأضافت أن هذه التصريحات “تقوض الثقة في القيادة السياسية للأمانة العامة، وتحرم غوتيريش من فرصة العمل كوسيط محايد في الأزمة الأوكرانية”.

وأشارت إلى أن بعض كبار المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة يروجون لما وصفته بـ”الافتراءات” التي تُلفق في كييف والعواصم الغربية بهدف تشويه سمعة روسيا، معربة عن أسفها لعدم اعتمادهم على مصادر موثوقة أو التحقق من الحقائق.

وختمت زاخاروفا قائلة: “نأمل أن يجد الأمين العام القوة للهروب من تأثير المغامرين السياسيين الغربيين، ويتخذ موقفاً محايداً ومتوازناً بشأن القضية الأوكرانية، مع تجنب التصريحات المتحيزة وغير المدروسة مستقبلاً”.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب في مايو الماضي عن قلقه إزاء الضربات الأوكرانية التي استخدمت فيها طائرات مسيرة ضد المدنيين الروس، لكنه لم يدن هذه الهجمات صراحة.

أمين عام الناتو يؤكد حاجة أوكرانيا للدعم الغربي في ظل تعليق الولايات المتحدة إمدادات الأسلحة

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، بأن أوكرانيا لا تستطيع الاستغناء عن كافة أشكال الدعم الغربي، خاصة الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، على المدى القصير.

وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: “على المدى القصير، لا تستطيع أوكرانيا الاستغناء عن كل الدعم الذي يمكنها الحصول عليه من الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي”، مشيرًا إلى أن أوروبا تعتزم زيادة دعمها لكييف لتعويض الانخفاض في المساعدات العسكرية الأمريكية.