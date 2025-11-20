تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» لتوحيد القرار الوطني بين السلطات السيادية

أعلنت الرئاسات الليبية، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد اليوم في العاصمة طرابلس، عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” كإطار تنسيقي يمثل السلطة السيادية العليا في البلاد، ويضم المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

ويأتي هذا التشكيل في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات، حيث تعهدت الهيئة الجديدة بتطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضحت الرئاسات الثلاث أن الهيئة تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.

وأكدت الرئاسات أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي لتعزيز الاستقرار وصون المصالح العليا للدولة الليبية وبناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.