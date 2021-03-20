تأسيس حراك لدعم الانتخابات الرئاسية في ليبيا

أعلنت مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق، عن تأسيس “حراك الانتخابات الرئاسية” لدعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وفي بيانه الأول تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب الحراك “الجهات التشريعية بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي (تونس . جنيف) بالإعلان الدستوري لا سيما ما يخص فقرة موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 24 ديسمبر 2021 للوصول بليبيا إلى الدولة الديمقراطية”.

وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي لأجل تأكيد موعد الانتخابات المحدد، وضمان عدم الالتفاف عليه، أو المماطلة والتسويف، بحسب البيان.

وأعلن الحراك أن أهدافه تتمثل في “التمسك بمبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المباشرة من الشعب والمزمع عقدها يوم 24 ديسمبر 2021، وتوعية الشارع الليبي بأهمية المسار الديمقراطي وخلق وعي شعبي عام للمشاركة الفاعلة في الانتخابات وممارسة المواطن لحقه المشروع في اختيار من يحكمه، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية”.

كما أكد البيان أن باب الاشتراك والعضوية مفتوح لكل الليبيين للتسجيل في هذا الحراك بشرط أن ينسجم مع أهدافه ومبادئه.

الدعوة إلى إنتخابات رئاسية والتصويت للمرشحين لمنصب رئاسة الدولة …يُعدْ وسيلة هامة وضرورة حتمية وأساسية يمكن للأفراد من… تم النشر بواسطة ‏حراك الإنتخابات الرئاسية‏ في الجمعة، ١٩ مارس ٢٠٢١