تأسيس «حزب أمريكا».. إيلون ماسك يشعل مواجهة سياسية مع ترامب

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أمريكا”، بعد خلافات حادة مع الرئيس دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية.

وجاء الإعلان عقب استطلاع رأي أطلقه ماسك عبر منصته “إكس”، أظهر تأييد 80% من المشاركين لإنشاء كيان سياسي يمثل “الوسط المعتدل”، ما دفعه لوصف تأسيس الحزب بأنه “قدر محتوم”.

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن علاقته مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد انتهت نهائيًا، وذلك على خلفية خلافهما الأخير بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري.

ونقلت وسائل إعلام غربية تصريحات ترامب الذي حذر ماسك من أنه “سيواجه عواقب وخيمة للغاية” في حال قرر تمويل مرشحين من الحزب الديمقراطي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل هذه العواقب.

وأضاف ترامب أنه “لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك بعد اندلاع الخلاف بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية”.

هذا وتصاعد التوتر بين ماسك وترامب بعد انتقاد ماسك لبنود القانون التي تسمح بزيادة الدين الوطني بأربعة تريليونات دولار، معتبرًا أنها تهدد جهود تقليص الإنفاق الحكومي التي قادها أثناء عمله مستشارًا في إدارة ترامب.

ورد ترامب بشدة، مؤكدًا أن اعتراض ماسك يركز على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن ماسك كان على اطلاع كامل على تفاصيل التشريع ولم يعترض في وقت سابق.

وأضاف أن القانون يحمل أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي، محذرًا من عواقب عدم إقراره.

الجدير بالذكر أن ماسك شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من 100 يوم، ودعا مؤخرًا إلى عزل ترامب، ما دفع الأخير للحديث عن دوافع شخصية خلف هذا الموقف.

وفي تطور مثير، ادعى ماسك أن دوره كان حاسمًا في فوز الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، ووصف موقف ترامب بـ”الجحود”.

على الصعيد السياسي، شكك النائب الجمهوري جيمي باترونيس في فلوريدا في جدية الحزب الجديد، متوقعًا عودة العلاقة بين ماسك وترامب إلى طبيعتها خلال أسابيع.

إيلون ماسك يحذف تغريدات تتهم ترامب بالتورط في ملفات إبستين

خطوة مفاجئة اتخذها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بحذف سلسلة من تغريداته التي اتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود اسمه في ملفات جيفري إبستين، المدان بقضايا استغلال جنسي للأطفال.

وعند محاولة الوصول إلى إحدى هذه التغريدات، تظهر رسالة “هذه الصفحة غير موجودة”، ما يؤكد عملية الحذف. وكان ماسك قد نشر يوم الخميس تغريدة تزعم تورط ترامب في القضية، تلاها فيديو يظهر ترامب في حفل مع إبستين، مرفقًا برمز تعبيري يعبر عن الشك.

وردًا على هذه الاتهامات، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الادعاءات بأنها “أمر مؤسف”، مشيرة إلى أن الأمر يعكس استياء ماسك من مشروع قانون كبير لا يتضمن سياساته المفضلة، بينما يركز الرئيس على إقرار تشريعات تهدف إلى “إعادة عظمة أمريكا”.