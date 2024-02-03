تأسيس شركة مساهمة لاستثمارات المصريين في الخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن مؤسسي الشركة أبدوا اهتماما بالاستثمار السياحي.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن السفيرة جندي قولها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل النهائية لـ “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” إشارتها إلى تنظيم الوزارة لبرامج مخصصة للمصريين بالخارج، خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث، ودعوتهم لزيارة مصر، وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية، وبحث تقديم عروض مميزة للمواطنين بالخارج لزيارة اماكن السياحة العلاجية.

من جانبه، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء “الرئيس الشرفي للمؤتمر”، أن الانطلاق الرسمي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية سيكون يومي ٢ و ٣ مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الإعداد له منذ عام.

وتراهن مصر على السياحة لتكون حاملا اقتصاديا مهمان ومصر للدخل القومي بالعملة الصعبة، يخرج البلاد من حالة التراجع الاقتصادي، الذي نتج عن نقص السيولة بالعملة الأجنبية، ما تسبب بعجز كبير في الموازنة و تضخم بأسعار الصرف وصل لمستويات قياسية، بلغت في السوق السوداء 70 جنيها مقابل كل دولار.