تأشيرات وحماية وأعلام ونشيد.. إيران تضع «شروط المونديال» أمام الفيفا

فتحت إيران جبهة جديدة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، لكن هذه المرة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما كشفت طهران عن قائمة شروط وصفت بالحساسة لضمان مشاركة منتخبها في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وأعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أن بلاده نقلت رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 10 مطالب أساسية تتعلق بمشاركة المنتخب الإيراني في المونديال، خلال اجتماع جمعه بالأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم.

وبحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية، ركزت الشروط الإيرانية على ملفات التأشيرات والأمن والتعامل السياسي والإعلامي مع البعثة الإيرانية، في ظل التوتر المستمر بين طهران وواشنطن.

وطالبت إيران بمنح تأشيرات دخول لجميع أعضاء المنتخب، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني وحتى الأشخاص الذين سبق لهم أداء الخدمة العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، في إشارة مباشرة إلى المخاوف المرتبطة بالقيود الأمريكية المحتملة.

كما شددت طهران على ضرورة عدم إخضاع أعضاء المنتخب لأي استجوابات من قبل سلطات الهجرة الأمريكية بعد إصدار التأشيرات، مع المطالبة بتوضيح كامل لآلية منح التأشيرات للصحفيين والمشجعين الإيرانيين الراغبين بحضور البطولة.

وفي الجانب الأمني، طالبت إيران بتوفير حماية مشددة للبعثة الإيرانية داخل المطارات والفنادق والطرق المؤدية إلى الملاعب، إلى جانب ضمان سلامة اللاعبين والجهاز الفني طوال فترة البطولة.

ولم تتوقف المطالب عند الجوانب اللوجستية، إذ أصرت طهران على السماح فقط برفع العلم الرسمي الإيراني داخل الملاعب خلال مباريات المنتخب، مع ضمان عزف النشيد الوطني الإيراني كاملاً ومن دون أي انقطاع.

كما طالبت بحصر أسئلة المؤتمرات الصحفية في الجوانب الفنية والرياضية فقط، بعيداً عن الملفات السياسية والتوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد مهدي تاج أن مسؤولي «فيفا» استمعوا إلى المطالب الإيرانية وقدموا حلولاً لكل النقاط المطروحة، معرباً عن أمله في مشاركة المنتخب الإيراني «دون مشاكل وتحقيق نتائج مميزة».

من جانبه، وصف الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم الاجتماع بأنه «مثمر وبنّاء»، مؤكداً استمرار الحوار مع الجانب الإيراني، لكنه تجنب الكشف عن تفاصيل التفاهمات المتعلقة بالتأشيرات أو الإجراءات الأمنية.

ويأتي هذا التحرك الإيراني في وقت تتصاعد فيه النقاشات السياسية حول مشاركة طهران في البطولة، خاصة مع استضافة الولايات المتحدة الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2026.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قد أكد الشهر الماضي أن المنتخب الإيراني سيشارك رسمياً في البطولة وسيخوض مبارياته داخل الولايات المتحدة، قائلاً خلال مؤتمر «فيفا» في فانكوفر: «إيران ستشارك في كأس العالم 2026، وبالطبع ستلعب في الولايات المتحدة».

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تعارض مشاركة المنتخب الإيراني، لكنه أشار إلى أن القيود قد تشمل بعض المرافقين والأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خصوصاً بعد اقتراح المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية باولو زامبولي استبدال إيران بإيطاليا في البطولة، في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.

وقال زامبولي إنه طرح الفكرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخل إيران.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، في أول بطولة تضم 48 منتخباً في تاريخ المونديال.

ويبدو أن التوترات السياسية بين واشنطن وطهران بدأت تلقي بظلالها مبكراً على البطولة العالمية، لتتحول مشاركة المنتخب الإيراني إلى ملف رياضي سياسي معقد قد يبقى مفتوحاً حتى صافرة البداية.