تأشيرة خلال 24 ساعة وأمان عالمي… السعودية تهيمن على مشهد السياحة الدولية

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً عالمياً غير مسبوق في قطاع السياحة، بعدما تصدرت قائمة الدول الأعلى نمواً في إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وتقدمت المملكة إلى المركز الثالث عالمياً في نسبة نمو أعداد السياح الوافدين، والثاني على مستوى المنطقة، ما يعكس القفزات النوعية التي حققها القطاع السياحي بفضل رؤية 2030 وخطط التحول الوطني.

هذا التقدم اللافت يعكس نجاح استراتيجية المملكة المعتمدة على 10 عناصر جذب رئيسية، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وبرنامج جودة الحياة الذي حوّل المملكة إلى منصة رئيسية للفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية.

وساهم إطلاق التأشيرة السياحية في 2019، التي باتت متاحة لـ65 دولة وبمعالجة لا تتجاوز 24 ساعة، في فتح آفاق واسعة للوافدين من مختلف أنحاء العالم، كما تصدّرت السعودية دول مجموعة العشرين في مؤشرات الأمان بنسبة 92.6%، مما عزز ثقة الزوار.

المواقع التراثية مثل العلا والدرعية، والمشاريع الضخمة على ساحل البحر الأحمر، والمواسم الترفيهية التي سجلت أرقاماً قياسية، مثل موسم الرياض 2025 الذي استقطب أكثر من 20 مليون زائر، شكلت مجتمعة لوحة متكاملة لنهضة سياحية طموحة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.