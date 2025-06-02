تأكيداً على النزاهة والانضباط.. «الكبير» يتفقد سير الامتحانات في بلدية الماية

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، صباح اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى لجنة الاستقلال التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية الماية، لمتابعة سير الامتحانات النهائية والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

ورافق الوكيل في جولته كل من مراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ جمعة الجهني، ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة الأستاذ إبراهيم الجبراني، ومدير مكتب التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ أبوعحيلة الشيباني.

وخلال الجولة، استمع الدكتور الكبير إلى إحاطة شاملة من اللجنة المركزية بالمراقبة حول سير الامتحانات، كما تبادل الحديث مع عدد من المراقبين والتلاميذ، مستعرضًا آراءهم بشأن طبيعة الأسئلة ومدى شمولها لمختلف المستويات الدراسية، والتحديات التنظيمية واللوجستية المصاحبة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة لضمان عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لضمان الشفافية والانضباط في مختلف المناطق التعليمية.