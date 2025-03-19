تأكيداً لانفراد «عين ليبيا».. حسام البدري يتمم مفاوضاته مع الأهلي طرابلس

علمت شبكة “عين ليبيا” عن طريق مراسلها ببدء إدارة النادي الأهلي طرابلس لمفاوضات بين النادي متمثلة في الهادي خشبة المدير الرياضي للفريق وحسام البدري المدرب المصري.

ووصلت مساء أمس المفاوضات إلى طريق النهاية بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد، ومن المقرر أن يصل يوم الخميس إلى العاصمة طرابلس لتوقيع عقده مع النادي والانخراط مع الفريق والدخول في معسكر إعدادي وخوض مباراتين وديتين أبرزهم مع الصفاقسي التونسي في 28 من الشهر الجاري.

حسام البدري المدرب المصري الأكثر تتويجاً في الدوري المصري وأفريقيا، البالغ من العمر 65 عاماً تولى تدريب الأهلي المصري 3 مرات، كان آخرها في 2016 وحتى 2018، ومع الفريق فاز البدري إجمالا بـ3 ألقاب دوري و3 كأس السوبر المصري، ولقب لدوري أبطال إفريقيا، وحقق بطولة كأس مصر لمرة واحدة وكأس السوبر الأفريقي لمرة واحدة أيضاً.

وحقق حسام البدري أيضا لقب الدوري السوداني مرة واحدة مع فريق المريخ، كما قاد منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عام 2015، ولكنه لم ينجح في التأهل للألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وسبق تدريب الأهلي طرابلس في رحلة بطولة الأهلي الحادية عشر قبل أن يقدم استقالته ويعوضه مواطنه طلعت يوسف.