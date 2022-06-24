تأكيدا لما نشرته «عين ليبيا».. العربي الجديد: «بوقادوم» مُرشح كمبعوث أممي إلى ليبيا

أكدت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر عربية، مانشرته شبكة عين ليبيا، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قدم مقترحا رسميا بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم لشغل منصب رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا.

وافاد مصدر لـ«عين ليبيا» أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق ومندوب الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنّه ينتظر ردهم قبل اليوم الجمعة على القرار.

وفي نفس السياق، راسلت البعثة الدائمة للجامعة العربية في الأمم المتحدة، مندوبي المجموعة العربية لإبلاغهم بالأمر، وأكدت في مراسلة خاصة عن وجود تحرك أفريقي كبير للدفع بمرشح أفريقي لشغل هذا المنصب.

وسبق لبوقادوم، عندما كان يشغل منصب وزير للخارجية الجزائرية ، زيارة ليبيا، حيث تنقل إلى طرابلس وبنغازي والبيضاء وغات، والتقى مختلف الأطراف الليبية، ما يمكن أن يوفر له أرضية سياسية جيدة يمكن أن يبني عليها جهودا للدفع إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.

الجدير بالذّكر، أنّ هي المرة الثانية يرشح فيها غوتيريش دبلوماسيا جزائريا لتولي رئيس البعثة الأممية في ليبيا في ظرف عامين، إذ كان قد رشح في مارس 2020، وزير الخارجية الجزائري الحالي رمطان لعمامرة، لشغل المنصب، بعد استقالة المبعوث السابق غسان سلامة.