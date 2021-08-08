تأكيد أمريكي جزائري على استقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 8 أغسطس 2021 - 12:47 | آخر تحديث: 8 أغسطس 2021 - 12:49 نُشر: الأحد، 8 أغسطس 2021 - 12:47
ليبيا
تأكيد أمريكي جزائري على استقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها
أرشيفية
وزيرا خارجية أمريكا والجزائر يتفقان على أهمية دعم أمن وسيادة ليبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، عدداً من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا. 

وأفادت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية استقرار ليبيا وسيادتها بعيداً عن التدخلات الخارجية، كما بحثا جهود الجزائر لتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات التجارية الأمريكية.

آخر تحديث: 8 أغسطس 2021 - 12:49
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