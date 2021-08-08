تأكيد أمريكي جزائري على استقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، عدداً من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأفادت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية استقرار ليبيا وسيادتها بعيداً عن التدخلات الخارجية، كما بحثا جهود الجزائر لتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات التجارية الأمريكية.

تحدث اليوم @SecBlinken مع وزير الخارجية الجزائري لعمامرة @Lamamra_dz حيث ناقشا ضرورة أن تكون ليبيا مستقرة وذات سيادة وموحدة بدون تدخل أجنبي. https://t.co/lNRqjYqPLe — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) August 6, 2021