تأكيد أمريكي على ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال لإجراء الانتخابات

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، رفقة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، فإن اللقاء يأتي لمناقشة أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته.

وعبر الوفد الأمريكي عن تقديره لعمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وشدد على أهمية أن يجتمع الفاعلين المؤسسيين معا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.

كما ناقش الوفد أيضاً أهمية أن يعمل الليبيون من كل الأطراف معا للحرص على أن تكون هناك بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية القادمة.