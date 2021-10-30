تأكيد أمريكي فرنسي على أهمية مؤتمر باريس حول ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيدهما على أهمية مؤتمر باريس الدولي المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية في الــ12 نوفمبر المقبل لبحث الأزمة بليبيا في ضوء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عقب اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة الإيطالية روما، أمس الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين وبثه موقع البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بايدن وماكرون يدعمان سيادة ليبيا واستقلالها.

وجاء في البيان المشترك: “التقى اليوم رئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية في روما على هامش قمة مجموعة العشرين لتأكيد التزامهما بتوثيق التعاون الثنائي وعبر الأطلسي في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم، واستند هذا الاجتماع إلى المشاورات المعمقة التي أعلن عنها في بيانهما المشترك الصادر في 22 سبتمبر بهدف تهيئة الظروف لضمان الثقة التي تؤكد على قوة العلاقة القديمة والتاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا ، والتي تدعمها قيم الديمقراطية المشتركة ، والروابط الاقتصادية ، والتعاون الدفاعي والأمني”.