تأكيد أمريكي مصري على دعم استحقاق 24 ديسمبر في ليبيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، بأن بايدن والسيسي اتفقا خلال هذا الاتصال على“أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي”.

“الرئيس بايدن يؤكد للسيد الرئيس على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر”… تم النشر بواسطة ‏المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‏ في الاثنين، ٢٤ مايو ٢٠٢١