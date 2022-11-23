تأكيد أممي على مواصلة الدعم لإنجاز الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندري فرانشي.

واستعرض اللقاء سُبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

من جانبه ثمن فرانشي الجهود التي بذلتها المفوضية في المراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً على أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.