تأكيد أممي على مواصلة الدعم لإنجاز الانتخابات في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:57 | آخر تحديث: 23 نوفمبر 2022 - 21:01 نُشر: الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:57
ليبيا
استعرض اللقاء سُبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندري فرانشي.

واستعرض اللقاء سُبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

من جانبه ثمن فرانشي الجهود التي بذلتها المفوضية في المراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً على أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

آخر تحديث: 23 نوفمبر 2022 - 21:01
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