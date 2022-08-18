تأكيد إيطالي قطري على دعم الاستقرار في ليبيا

أجرى نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا، محادثات هاتفية، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية القطري محمد آل خليفة.

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، فإن المحادثات تأتي لمناقشة أخر الوضع الراهن في ليبيا.

وقال أورلاندو: “نتفق على الحاجة الملحة للتغلب على الجمود والانقسامات الحالية لتفادي عدم الاستقرار والحفاظ على الوحدة والسيادة”.

وأشار المبعوث الإيطالي إلى أنه شدد، خلال المحادثة مع آل خليفة “على ضرورة التوصل إلى حل وسط ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار”.

وكشف أورلاندو أنه اتفق مع نائب وزير الخارجية القطري “على أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين وضع مصلحة ليبيا أولاً وحل الأزمة لقيادة البلاد إلى الانتخابات بناءً على الجهود التي بذلتها ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

واختتم المبعوث الإيطالي بالقول: “لقد دعوت جميع الشركاء الدوليين الرئيسيين إلى دعم وساطة الأمم المتحدة القوية لحل المأزق التنفيذي، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، وضمان الاستخدام العادل والشفاف للموارد الوطنية”.