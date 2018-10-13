تأكيد: «البعوضة المزعجة» لا تتسبب في انتقال أي نوع من الأمراض

أكد مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “أحمد القراري” أن البعوض الذي انتشر مؤخراً في مدينة طرابلس لا يتسبب في انتقال أي نوع من الأمراض؛ وذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات بين المواطنين بلسعات بعوض تسببت في حدوث التهابات سطحية بالجلد.

ونفى “القراري” أن تكون لسعات البعوضة المعروفة بإسم “البعوضة المزعجة” سبباً في حدوث أي مضاعفات؛ مشيراً إلى إجراء المركز الوطني لمكافحة الأمراض دراسات حول هذا النوع من البعوض بعد انتشاره في ليبيا عام 2016 قادماً من أوروبا.