تأكيد تركي قطري على دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أكدت تركيا وقطر دعمهما للشعب الليبي وللسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المضي في دعم ليبيا تلبية لطموحات شعبها حسب قوله .

بدوره جدد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا ، معربا عن أمله في التوصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، موضحا أن بلاده تتشارك المواقف مع قطر في هذا السياق.

وأعرب أوغلو عن أمله في أن تتولى الإدارة الجديدة مهامها دون أي مشاكل.

وأضاف: “قيّمنا اليوم كتركيا وقطر، كيف يمكن أن نسهم وندعم ليبيا بعد الآن، وما الدعم الذي يمكن أن نقدمه للإدارة الجديدة وفي أي المجالات، لتلبية تطلعات الشعب الليبي”.