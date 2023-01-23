تأكيد جزائري إيطالي على دعم المصالحة الوطنية في ليبيا

أكدت إيطاليا والجزائر، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل إلى حل توافقي في ليبيا لإجراء الانتخابات على أساسه، ودعم مسار المصالحة الوطنية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وصلت أمس الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”.

وقال تبون إنه “تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تنسيق العمل لحل أزمات المنطقة، ولمست موقفاً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يترجم تقارباً كبيراً في الرؤى حول الأزمة الليبية”.

وتابع الرئيس الجزائري: “لقد أكدنا ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات، ودعم مصالح الدولة الليبية، والحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة”.